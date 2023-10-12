Чорний піар з помийок: 24 Канал написав заяву до НАБУ через наклеп

Певні ресурси опублікували фейкову інформацію, яка заплямувала репутацію 24 Каналу і холдингу ТРК "Люкс". Ми завжди виступаємо за чесну та справедливу журналістику, тому не збираємося миритися з цим і будемо гідно відстоювати свою репутацію.

Сьогодні, 12 жовтня, гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко разом з нашими журналістами написали заяву в НАБУ щодо особи, яка розповсюдила цю дезінформацію. Так, людина, що вирішила заплямувати роботу нашого каналу, має принести "факти", які б підтверджували її статтю.

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24 Канал гідно відстоюватиме свою репутацію

Вчинення відповідних дій є злочином, адже холдинг звинувачують у тому, чого насправді не було. Ми вирішили не вдаватись у деталі абсурду, який опублікували на інформаційних помийках, адже це низько. Працівники ТРК "Люкс" як небайдужі громадяни й журналісти будуть захищати свою чесність та репутацію. Нам довіряють мільйони українців, яким ми щодня повідомляємо важливі новини держави й світу.

24 Канал звернувся із заявою до НАБУ: дивіться відео

24 Канал вимагатиме роз'яснень щодо ситуації, бо кожна організація, яка претендує на звання засобу масової інформації та медіа, якому можна довіряти, має робити саме таким чином – не публікувати фейки, які пізніше навіть доброчесним людям доводиться спростовувати, а йти в НАБУ, ДБР, поліцію і писати заяву.

Так роблять багато справжніх медійних проєктів, журналістських розслідувань. Але оскільки "хайпомети" цього робити не хочуть, ми їм допоможемо – ініціюємо справу, напишемо заяву і їм доведеться прийти як свідкам і пояснити, звідки вони беруть ці нібито "факти", насправді ж "висмоктані" з грошей спонсорів, які їх замовляли. Тому ми тут,

– наголосив гендиректор ТРК "Люкс" Роман Андрейко, перебуваючи під будівлею НАБУ.

Для усієї родини ТРК "Люкс" довіра наших читачів і глядачів є дуже важливою. Тому ми зробимо все, щоб ви могли й надалі читати справді чесні новини та довіряти нам.