"П'ять бомб" в міжнародному аеропорту: у Празі анонім "замінував" термінал

У столиці Чехії невідомий намагався ускладнити роботу міжнародного аеропорту. Чоловіком зацікавилася поліція після його дзвінка.

Інцидент стався ввечері у суботу, 23 грудня. Невідомий чоловік спробував "замінувати" міжнародний аеропорт Праги імені Вацлава Гавела.

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Що сказала поліція Чехії

Як повідомили чеські правоохоронці, близько 17:30 за місцевим часом невстановлений чоловік подзвонив та заявив, що у другому терміналі аеропорту нібито закладено "п'ять бомб". Анонім спілкувався англійською.

Англомовний чоловік заявив про розміщення "п’яти бомб" в аеропорту імені Вацлава Гавела. Зараз діють заходи безпеки, і ми просимо пасажирів бути терплячими та дотримуватись вказівок поліції,

– написала поліція Чехії в соцмережах.

Через цього аноніма з аеропорту довелося вивести людей, але ненадовго. Весь другий термінал був евакуйований. Фахівці оглянули летовище та не виявили жодних вибухових пристроїв.

Фейкове замінування спричинило проблеми з трафіком та черги. Тепер правоохоронці розшукують цього аноніма.

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