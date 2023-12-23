"П'ять бомб" в міжнародному аеропорту: у Празі анонім "замінував" термінал
Джерело:Поліція Чехії
У столиці Чехії невідомий намагався ускладнити роботу міжнародного аеропорту. Чоловіком зацікавилася поліція після його дзвінка.
Інцидент стався ввечері у суботу, 23 грудня. Невідомий чоловік спробував "замінувати" міжнародний аеропорт Праги імені Вацлава Гавела.
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Що сказала поліція Чехії
Як повідомили чеські правоохоронці, близько 17:30 за місцевим часом невстановлений чоловік подзвонив та заявив, що у другому терміналі аеропорту нібито закладено "п'ять бомб". Анонім спілкувався англійською.
Англомовний чоловік заявив про розміщення "п’яти бомб" в аеропорту імені Вацлава Гавела. Зараз діють заходи безпеки, і ми просимо пасажирів бути терплячими та дотримуватись вказівок поліції,
– написала поліція Чехії в соцмережах.
Через цього аноніма з аеропорту довелося вивести людей, але ненадовго. Весь другий термінал був евакуйований. Фахівці оглянули летовище та не виявили жодних вибухових пристроїв.
Фейкове замінування спричинило проблеми з трафіком та черги. Тепер правоохоронці розшукують цього аноніма.
Схожі випадки в інших містах
- Наприкінці осені в один день невідомі "замінували" два університети в Івано-Франківську та всі школи в Одесі. Департамент освіти та науки отримав лист з погрозами від "російського терориста". В результаті учнів та персонал евакуювали, але ніяких бомб не знайшли.
- Схожий інцидент стався на Сумщині та Дніпропетровщині. Невідомі подзвонили та повідомили про нібито замінування усіх шкіл у Сумській області, а також у Кривому Розі. Відповідні служби почали перевірку та з'ясували, що мінування виявилися фейковим.
- Нагадаємо, у день першого дзвоника аноніми намагалися "замінувати" всі школи Києва. На щастя, жодної вибухівки у навчальних закладах не було.