Листи від "Буданова" дійшли в Канаду: шахраї розсилають фейки

Шахраї, прикриваючись ім'ям керівника Офісу Президента України Кирила Буданова, розсилають фейкові листи. Такі "обманки" приходять на електронні скриньки чиновників.

Про це повідомили в Офісі Президента України. Там звернули увагу, що листи надсилали не зі скриньки ОП, а з іншої – схожої.

Кому надсилали фейкові листи нібито від імені Буданова?

Фейки надходять не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me.

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу Президента України Кирила Буданова. Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам,

– ідеться в дописі.

Один із таких листів надіслали президенту Українського національного об'єднання Канади Юрію Клюфасу.

У ньому йшлося про прохання від нібито керівника Офісу Президента "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на батьківщину. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову. Усю інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи,

– додали в ОП.

Довідка. Юрій Клюфас – український тележурналіст, телепродюсер і громадський діяч у Канаді. Він був режисером першої української телепрограми у Торонто, продюсував документальні фільми, є засновником і керівником найбільшого українського фестивалю поза межами України – Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival.

Що таке фішинг?

Це один із видів кібершахрайства, коли листи надходять з адреси, дуже схожої на офіційну, але яка відрізняється кількома літерами від справжньої.

У Департаменті кіберполіції нагадали, що офіційні ресурси державних установ використовують домен gov.ua. Наприклад, адреса електронної пошти Офісу Президента України, визначена для звернень юридичних осіб, така: Letter@apu.gov.ua

