На фейковий референдум жителів Луганщини заманюють продуктами та водою

російські загарбники швидкими темпами готуються до псевдореферендуму на Луганщині. Вже визначилися з місцями проведення та активно агітують населення.

Фейковий референдум жителів Луганщини: деталі від Гайдая

Загарбники фактично змушують людей йти на псевдореферендум за їжу та воду. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Так, за словами Гайдая, росіяни швидкими темпами готуються до псевдореферендуму.

На фейковий референдум вони заманюють продуктами, водою, будівельними матеріалами. Також обіцяють місцевому населенню хорошого життя з екрана пересувного телевізора – він цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах.

Свого роду – це шантаж. "ми Вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а Ви йдете на "референдум". Як ні – помирайте, і без Вас результат намалюємо",

– наголосив очільник Луганської ОДА.

Він також додав, що окупанти вже складають реєстр приміщень, де проведуть вибори без вибору. В кожному населеному пункті вже з'явилися пропагандистські газети-вісники, які мають змусити мешканців прийти і віддати голос.

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Гайдай про зиму на Луганщині

Окупанти знищили інфраструктуру в Луганській області, тому в регіоні очікують катастрофу під час опалювального сезону. На захоплених територіях росіяни нічого не роблять для того, щоб люди могли нормально перезимувати.