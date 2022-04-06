Фіаско Путіна у Придністров'ї: у військкомати замість 15 тисяч вояк прийшли 2 найманці

Росія намагається знайти резерви для продовження війни в Україні. Наразі пріоритетним напрямком є найманці з інших країн.

Росія намагається залучити найманців з Абхазії, Придністров'я та Південної Осетії до війни в Україні. Наразі амбітні плани окупантів зазнали краху.

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Провал в Придністров'ї

Згідно з планом Путіна, у Придністров'ї окупанти мали завербувати 15 тисяч найманців, які мали спокуситися на зарплату у 100 тисяч рублів на місяць що наразі становить трішки більше ніж 1000 доларів (по офіційному, а не реальному курсу).

Але акція набору найманців зазнала просто космічного фіаско. До військкоматів прийшли лише 2 потенційні найманці, та й ті відмовилися їхати воювати в Україну.

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