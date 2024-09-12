ФІДЕ хоче повернути росіянам прапор і право на проведення змагань: як відреагували у ФШУ

Менш ніж за два тижні ФІДЕ може повернути представникам Росії прапор та право на проведення змагань. Все через позицію президента Федерації шахів Киргизстану, Бабура Толбаєва.

Наприкінці серпня президент Федерації шахів Киргизстану, Бабур Толбаєв, запропонував дозволити росіянам і білорусам повернутися до змагань. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни виступали під прапором організації.

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Росіяни можуть знову почати виступати під прапором

Бабур Толбаєв запропонував внести повернення російського і білоруського прапорів, тобто фактично скасувати їх "нейтральність", на Генасамблею, яка відбудеться наприкінці вересня у Будапешті.

Окрім цього, це може дозволити Росії та Білорусі повернути право на проведення турнірів під егідою ФІДЕ на своїй території.

Щоб рішення було ухвалене за нього має проголосувати більшість. 199 країн-учасників ФІДЕ мають по одному рівнозначному голосу. Однак керівництво ФІДЕ майже повністю складається з росіян, що може становити загрозу при ухваленні рішення. У списку країн-учасників є також африканські країни, а віцепрезиденткою Африканської конфедерації шахів є росіянка Надія Марочкіна, яка представляє Сенегал.

Як відреагували у Федерації шахів України

31 серпня 2024 року новим президентом Федерації шахів України став колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Вже 9 вересня у своїх соцмережах він опублікував допис, у якому повідомив про ситуацію з Толбаєвим і окреслив план дій України.

Олександр Камішин закликав ФІДЕ зняти питання з порядку денного. Зокрема він повідомив про такі кроки у вирішенні цієї ситуації:

Всі офіційні звернення Федерації шахів України в ФІДЕ будуть надіслані до кінця тижня. Всі звернення до національних федерацій країн членів ФІДЕ – аналогічно.

Просить наших гросмейстерів звернутись до своїх колег з інших країн. Національні федерації мають почути українських шахістів. ФІДЕ має почути гросмейстерів з усього світу.

Підключать Міністерство молоді та спорту, адже важлива їх підтримка по міжнародній лінії.

Залучить дипломатичний апарат МЗС України. Камішин проситиме наших послів в усіх країнах світу провести відповідну роботу.

Тако ж попросив приєднатися журналістів. Як українських, так і іноземних.

Особисто він найближчі два тижні проведе переговори з усіма головами національних федерацій шахів.

На зʼїзд Генасамблеї ФІДЕ приїде особисто і проведе наживо переговори з усіма делегатами, хто буде готовий чути голос справедливості.

Довідка. За інформацією Трибуни, згідно з актуальною інформацією на сайті ФІДЕ, безпосередньо делегатом на Генасамблеї від України буде ще попередній президент ФШУ Віктор Капустін.

Відзначимо, що Генасамблея відбудеться 21 – 22 вересня в столиці Угорщини.