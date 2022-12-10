Скандали на ЧС-2022 не вгасають: ФІФА має непорозуміння з організаторами мундіалю в Катарі

ФІФА втягнута в низку правових спорів з владою Катару. Відносини між двома основними організаторами чемпіонату світу перебувають на рекордно низькому рівні.

Федерація направила кілька юридичних листів до Верховного комітету Катару та чекає на офіційні відповіді. Вони стосуються фінансових питань. Також напругу між ними підсилює смерть робочого-мігранта під час групового етапу ЧС.

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Офіційному постачальнику пива на ЧС-2022 Budweiser належить компенсація. ФІФА порушила угоду контракту за 48 годин до початку мундіалю. Організація заборонила продаж пива з вмістом алкоголю на усіх стадіонах, на яких проходитиме ЧС-2022.

Також "бензину у вогонь" підлили різні відповіді сторін щодо смерті робочого-мігранта під час матчів групового етапу ЧС у Катарі. У ФІФА заявили, що вони глибоко засмучені трагедією та висловили співчуття родині працівника. Верховний комітет же заявив, що інцидент стався за межами їхньої юрисдикції.

Виконавчий директор Верховного комітету Насер Аль-Хатер зробив заяву без співчуттів, він назвав таку трагедію природним явищем:

"Смерть – природна частина життя. Чи то ти на роботі, чи у сні. Ми знаходимось на чемпіонаті світу, який успішний. І це не про що ви хочете поговорити прямо зараз?", – сказав директор.