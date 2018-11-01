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      Фігурне катання чи лижні перегони: за якими турнірами варто стежити у листопаді

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      Лижні перегони
      Лижні перегони

      Післяолімпійський сезон, зазвичай, є менш цікавим, аніж попередні. Та у листопаді 2018 року буде за чим спостерігати як у фігурному катанні, так і лижних перегонах чи снукері. А також у керлінзі.

      Фігурне катання

      У листопаді відбудуться відразу чотири етапи серії Гран-прі, за підсумками яких буде сформовано склад учасників на Фінал Гран-прі.

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      Українські танцюристи на льоду Олександра Назарова та Максим Нікітін виступлять на початку листопада на етапі Гран-прі в Японії – NHK Trophy. У минулому році на аналогічному етапі Гран-прі вони стали шостими. Там же, в Японії, глядачі зможуть побачити і представника України в чоловічому одиночному катанні – 20-річного Ярослава Паніотова.

      Лижні перегони

      Погляди представників лижних видів спорту в майбутньому сезоні спрямовано на чемпіонат світу, який відбудеться в лютому 2019 року у Зефельді (Австрія). Підготовка до головного старту нового сезону почнеться вже в листопаді на етапах Кубка світу.

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      Керлінг

      Таллінн вперше прийме чемпіонат Європи з керлінгу. Десять найсильніших чоловічих і жіночих команд розіграють медалі континентальних змагань. Крім завоювання нагород, у кожної збірної є додаткова мотивація – відбір на чемпіонат світу, який відбудеться у кінці березня.

      Снукер

      Відразу два рейтингових турніри очікують на любителів снукера в листопаді. На початку місяця в Китаї еліта спробує перешкодити третьому поспіль титулу Марка Селбі на International Championship. У двох попередніх фіналах лідер рейтингу виявився сильнішим Діна Джуньху та Марка Аллена.

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      У Північній Ірландії, другому турнірі серії Home Nations, боротьба буде ще більш захоплюючою: 128 гравців змагатимуться за трофей Алекса Хіггінса. У 2017-му Белфаст підкорився Марку Вільямсу, який під завісу сезону став триразовим чемпіоном світу.

      Трансляції всіх турнірів можна буде переглянути на телеканалах Eurosport 1 та Eurosport 2, та у сервісі Eurosport Player.

      Теги: Спорт Лижний спорт фігурне катання
      Джерело: 24 Канал
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