Фігурне катання чи лижні перегони: за якими турнірами варто стежити у листопаді

Післяолімпійський сезон, зазвичай, є менш цікавим, аніж попередні. Та у листопаді 2018 року буде за чим спостерігати як у фігурному катанні, так і лижних перегонах чи снукері. А також у керлінзі.

Фігурне катання

У листопаді відбудуться відразу чотири етапи серії Гран-прі, за підсумками яких буде сформовано склад учасників на Фінал Гран-прі.

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Українські танцюристи на льоду Олександра Назарова та Максим Нікітін виступлять на початку листопада на етапі Гран-прі в Японії – NHK Trophy. У минулому році на аналогічному етапі Гран-прі вони стали шостими. Там же, в Японії, глядачі зможуть побачити і представника України в чоловічому одиночному катанні – 20-річного Ярослава Паніотова.

Лижні перегони

Погляди представників лижних видів спорту в майбутньому сезоні спрямовано на чемпіонат світу, який відбудеться в лютому 2019 року у Зефельді (Австрія). Підготовка до головного старту нового сезону почнеться вже в листопаді на етапах Кубка світу.

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Керлінг

Таллінн вперше прийме чемпіонат Європи з керлінгу. Десять найсильніших чоловічих і жіночих команд розіграють медалі континентальних змагань. Крім завоювання нагород, у кожної збірної є додаткова мотивація – відбір на чемпіонат світу, який відбудеться у кінці березня.

Снукер

Відразу два рейтингових турніри очікують на любителів снукера в листопаді. На початку місяця в Китаї еліта спробує перешкодити третьому поспіль титулу Марка Селбі на International Championship. У двох попередніх фіналах лідер рейтингу виявився сильнішим Діна Джуньху та Марка Аллена.

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У Північній Ірландії, другому турнірі серії Home Nations, боротьба буде ще більш захоплюючою: 128 гравців змагатимуться за трофей Алекса Хіггінса. У 2017-му Белфаст підкорився Марку Вільямсу, який під завісу сезону став триразовим чемпіоном світу.

Трансляції всіх турнірів можна буде переглянути на телеканалах Eurosport 1 та Eurosport 2, та у сервісі Eurosport Player.