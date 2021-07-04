На Філіппінах розбився військовий літак: десятки людей могли загинути

На Філіппінах впав військовий літак, на борту перебувало 85 людей. Повітряне судно розбилося при спробі приземлитися на острові Джоло у провінції Сулу.

Щонайменше 15 людей вдалося витягнути з палаючих уламків літака C-130. Доля інших наразі залишається невідомою.

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Водночас The Associated Press повідомляє про 40 врятованих, їх вже доставили до лікарні. На місці катастрофи вже працюють екстрені служби й намагаються врятувати інших.

Чому розбився літак – поки що невідомо. Генерал Сіріліто Собежана припустив, що повітряне судно могло пропустити злітно-посадкову смугу, намагалося відновити потужність, але зазнало невдачі.

Куди летіли військові

За інформацією Al Arabiya, багато з пасажирів напередодні закінчили базову військову підготовку й були відправлені на неспокійний острів Джоло у складі оперативної групи по боротьбі з тероризмом.

Військові широко представлені на півдні Філіппін, де діють групи бойовиків. Зокрема – терористична організація "Абу Сайяф", яка займається викраденнями з метою отримання викупу.