На Філіппінах вирує супертайфун: щонайменше 75 жертв

Філіппіни накрив найсильніший в цьому році тайфун "Рай". Сотні тисяч людей були вимушені покинути свої домівки через стихійне лихо. Крім того, є десятки жертв.

Тайфун спустошив південні та центральні райони Філіппін. У багатьох куточках країни зникла електрика.

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Негода зривала дахи. Близько 300 тисяч людей поїхали зі своїх домівок та курортів. Під час супертайфуну вітер досягав 195 кілометрів на годину.

Скільки людей загинули

За офіційними даними, щонайменше 75 осіб загинули, повідомляє AFP . Перед тим губернатор туристичного центру Бохол Артур Яп інформував про 49 смертей. За його словами, 10 людей вважались зниклими безвісти, а 13 – зазнали травм.

Землетрус на Філіппінах

Неподалік провінції Східний Давао на Філіппінах у серпні 2021 року стався потужний землетрус. Епіцентр зафіксували поблизу міста Пондаґуїтан.

Поштовхи сягали 6,9 – 7,1 бала на глибині 60 кілометрів. За шкалою Ріхтера, це сильний землетрус. Тоді оголосили загрозу цунамі.

Загиблих не було.