"Літаю за двох": драматична історія українського пілота, який у вильоти бере фото загиблого сина

25-річний льотчик-штурмовик також був відданий авіації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телефільм "Небесні вартові" Повітряних сил ЗСУ.

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Ігор Пархоменко літає за двох

Доля сім'ї Ігоря Пархоменка драматична.

У стрічці автори хотіли показати, як пілот, у якого війна забрала сина, продовжує ризикувати своїм життям та життям молодшого сина.

"Все для того аби жертва старшого Сергія не була марною. Отже, назва фільму Небесні вартові – це розповідь про тих, хто сьогодні виконує бойові вильоти і тих, хто вже на віки залишається в небесах", – розповіли у Повітряних силах.

Нині досвіченому пілоту 50 років.

Він має на сьогодні поважний вік – 50 років, здавалося б уже пенсійна пора для пілота давно настала, але наш герой не просто літає, а літає ще й за двох: за себе і за старшого сина,

– розповіли у Повітряних силах.

Батько повернувся до польотів через 40 днів після смерті сина

Сергій Пархоменко загинув 14 травня 2022 року. Посмертно його вшанували званням Героя України.

У нього залишився маленький син, але його він ніколи не бачив. Із пологового дружину Сергія разом із дитиною забирав дідусь.

Ігор Пархоменко повернувся до польотів через 40 днів після загибелі сина.

"Мій син не припинив виконувати бойові завдання – він виконує їх у моєму лиці. На даний момент я літаю за двох", – зауважив чоловік.

Історія пілота Ігоря Пархоменка: дивіться відео

У Ігоря Пархоменка є ще один син. Він також військовий пілот, літає на транспортних літаках АН-26.