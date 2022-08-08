CBS після критики видалив фільм про "контрабанду зброї" в Україні

Американський телеканал CBS випустив документальний фільм, який начебто викриває постачання Україні західного озброєння. Але через шквал критики видалив його.

У цьому фільмі американець Енді Мілборн заявив, що частина західного озброєння не доходить до лінії фронту.

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CBS повторив риторику роспропаганди

Мілборн – засновник військової компанії Mozart Group, яка спеціалізується на тренуванні військових. У фільмі CBS він заявив, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Зокрема дрони, бронежилети, каски тощо.

Стрічка викликала обурення в українців, зокрема й у публічних осіб та представників влади. До прикладу, радник глави ОП Михайло Подоляк написав, що "пропаганда завжди експлуатує страх".

Вкидами про "чорний ринок зброї" росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку. Але за пів року – жодного доказу,

– сказав Подоляк.

Фільм видалили із сайту

Наразі цього фільму на сайті CBS знайти вже неможливо, а за посиланням з’являється повідомлення, що фільм показує застарілі дані та буде перероблений.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що цього недостатньо, адже телеканал увів в оману величезну авдиторію. Також він закликав провести внутрішнє розслідування у редакції, хто і чому це зробив.

Нагадаємо, що останнім часом гучним рупором російської пропаганди стала й міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка дискредитує дії ЗСУ.

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