CBS після критики видалив фільм про "контрабанду зброї" в Україні
Джерело:"Громадське"
Американський телеканал CBS випустив документальний фільм, який начебто викриває постачання Україні західного озброєння. Але через шквал критики видалив його.
У цьому фільмі американець Енді Мілборн заявив, що частина західного озброєння не доходить до лінії фронту.
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Мілборн – засновник військової компанії Mozart Group, яка спеціалізується на тренуванні військових. У фільмі CBS він заявив, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Зокрема дрони, бронежилети, каски тощо.
Стрічка викликала обурення в українців, зокрема й у публічних осіб та представників влади. До прикладу, радник глави ОП Михайло Подоляк написав, що "пропаганда завжди експлуатує страх".
Вкидами про "чорний ринок зброї" росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок – заблокувати підтримку. Але за пів року – жодного доказу,
– сказав Подоляк.
Фільм видалили із сайту
Наразі цього фільму на сайті CBS знайти вже неможливо, а за посиланням з’являється повідомлення, що фільм показує застарілі дані та буде перероблений.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що цього недостатньо, адже телеканал увів в оману величезну авдиторію. Також він закликав провести внутрішнє розслідування у редакції, хто і чому це зробив.
Нагадаємо, що останнім часом гучним рупором російської пропаганди стала й міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка дискредитує дії ЗСУ.
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