Новою екранізацією "На Західному фронті без змін", де людину на війні цілковито зведено до фізіології + "вавсьомвінаватиполітікі", лишіть захоплюватись німцям.

Відредагована класика

Ну і трохи ще росіянам – в міру дедалі невідворотнішого їх переходу від "Париж за два тижні" (закреслено) "Київ за три дні" – до "за што гібнут наші мальчікі".

Варте уваги Ердоган мимохідь встромив черговий ятаган у спину "другу Владіміру" й змусив його втертися

Парадоксально, як у цьому фільмі спритно вилучено головний ремарківський нерв – особистого болю за колективну відповідальність, самотности опритомнілих жертв усенародного очманіння.

Навіть вкрай важливу в романі героєву відпустку додому для цього довелося скасувати, у фільмі воюють тільки "мальчікі" й Путін (закреслено) Гінденбург, так, наче це знімали якісь умовні "хароші рускіє".

Не виключено, з погляду агресора війна завжди має інакший вигляд, ніж із погляду жертви, і ще й тому культурам "агресивної пам'яті" легше порозумітись між собою, ніж травматизованим "з іншого боку"… Але це значить, що й ПТСРи в нас будуть різні, от в чім штука. І окопи також.

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