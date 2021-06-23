Про Лукашенка – добре або нічого: фільм "Золоте дно" у Білорусі визнали "екстремізмом"

Фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" опинився у списку "екстремістських матеріалів" у Білорусі. Відповідний запис можна побачити на сайті міністерства інформації країни.

До "екстремізму" фільм зарахували за рішенням суду центрального району Мінська від 10 червня 2021 року. Тим часом у двох серій "Золотого дна" вже майже 8,5 мільйона переглядів у ютубі.

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Суд Лукашенка виніс вирок фільму про його статки й корупцію в Білорусі

Фільм-розслідування "Лукашенко. Золоте дно" створив проєкт NEXTA. Він розповідає про таємні статки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

10 червня суд у Мінську виніс фільму вирок. Тепер у Білорусі "Золоте дно" вважатимуть "екстремізмом". Відповідну інформацію можна побачити й на сайті міністерства інформації цієї країни.

Нагадаємо, перша частина фільму з'явилася у березні 2021. У "Золотому дні" журналісти розповіли про численні таємні резиденції Лукашенка (на додачу до офіційних), елітний автопарк з автомобілями мільйони доларів тощо.

У травні у NEXTA оприлюднили другу частину розслідування – "Золоте дно 2: у тіні диктатора". У цьому фільмі мовиться про корупцію, зокрема про контрабанду у Білорусі й роль у цих схемах сина Лукашенка – Віктора.

Зауважимо, сам канал і логотип NEXTA екстремістськими визнані в Білорусі ще в жовтні 2020 року.

Це сталося невдовзі після масових протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів.

Перемогу Олександра Лукашенка на них не визнали ні в ЄС, ні у США, та й загалом більшість демократичних країн світу, серед яких і Україна.

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