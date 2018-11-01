Фільм-мюзикл "Богемна рапсодія": сюжет і трейлер фільму

1 листопада відбулась українська прем'єра фільму-мюзиклу про легендарний гурт Queen "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody). Британська кінострічка свій перший офіційний трейлер випустила ще в липні, однак шанувальники творчості музикантів та фронтмена групи Фредді Мерк'юрі чекали на фільм ще з минулого року.

Режисером прем'єрної стрічки спочатку став Браян Сінгер, який прославився своїми стрічками "Люди Ікс" та "Операція Валькірія", але в кінці 2017 року його звільнили через конфлікти з акторами. Фільм дознімав режисер Декстер Флетчер. Зйомками американо-британської кінокартини "Богемна рапсодія" зайнялась знаменита компанія 20th Century Fox. В українському прокаті фільм також має назву "Фредді Меркьюрі".

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Біографічний мюзикл розповідає про реальні факти з життя гурту від початку його заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році, а також показує творчість​ знаменитого фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі. Зворушливий фільм-посвята зібрав всі найголовніші моменти з життя британського рок-гурту – про їхні злети та падіння, про створення найвеличніших хітів музичної індустрії і про ймовірний розпад ансамблю та гучне возз'єднання в останні роки життя смертельно хворого Мерк'юрі.

Головну роль у стрічці виконав американський актор єгипетського походження Рамі Малек. Він відомий за роллю хакера Еліота Алдерсона в серіалі "Містер Робот". У ролі барабанщика Роджера Тейлора знявся Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), а в ролі гітариста Брайана Мея – Гвілим Лі. Крім того, Джозеф Маццелло перевтілився в басиста Джона Дикона.



Актор Рамі Малек в ролі Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія"

Що цікаво, закрита прем’єра кінокартини "Богемна рапсодія" відбулась 23 жовтня в Лондонському спорткомплексі "Уемблі Арена" навпроти стадіону "Уемблі", де відбувся знаменитий концерт групи Queen в 1985 році. Світова прем’єра фільму відбулась 24 жовтня.

"Богемна рапсодія" Дивіться трейлер до фільму :