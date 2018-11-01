14:54
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви
      Вєсті.UA
      20:22, 31 жовтня
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Фільм-мюзикл "Богемна рапсодія": сюжет і трейлер фільму

      303 Читать новость на русском
      "Богемна рапсодія": сюжет і трейлер фільму
      "Богемна рапсодія": сюжет і трейлер фільму / www.imdb.com

      1 листопада відбулась українська прем'єра фільму-мюзиклу про легендарний гурт Queen "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody). Британська кінострічка свій перший офіційний трейлер випустила ще в липні, однак шанувальники творчості музикантів та фронтмена групи Фредді Мерк'юрі чекали на фільм ще з минулого року.

      Режисером прем'єрної стрічки спочатку став Браян Сінгер, який прославився своїми стрічками "Люди Ікс" та "Операція Валькірія", але в кінці 2017 року його звільнили через конфлікти з акторами. Фільм дознімав режисер Декстер Флетчер. Зйомками американо-британської кінокартини "Богемна рапсодія" зайнялась знаменита компанія 20th Century Fox. В українському прокаті фільм також має назву "Фредді Меркьюрі". 

      Читайте також: В мережі з'явився перший тизер фільму про гурт Queen: відео

      Біографічний мюзикл розповідає про реальні факти з життя гурту від початку його заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році, а також показує творчість​ знаменитого фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі. Зворушливий фільм-посвята зібрав всі найголовніші моменти з життя британського рок-гурту – про їхні злети та падіння, про створення найвеличніших хітів музичної індустрії і про ймовірний розпад ансамблю та гучне возз'єднання в останні роки життя смертельно хворого Мерк'юрі.

      Головну роль у стрічці виконав американський актор єгипетського походження Рамі Малек. Він відомий за роллю хакера Еліота Алдерсона в серіалі "Містер Робот". У ролі барабанщика Роджера Тейлора знявся Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), а в ролі гітариста Брайана Мея – Гвілим Лі. Крім того, Джозеф Маццелло перевтілився в басиста Джона Дикона. 


      Актор Рамі Малек в ролі Фредді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія"

      Що цікаво, закрита прем’єра кінокартини "Богемна рапсодія" відбулась 23 жовтня в Лондонському спорткомплексі "Уемблі Арена" навпроти стадіону "Уемблі", де відбувся знаменитий концерт групи Queen в 1985 році. Світова прем’єра фільму відбулась 24 жовтня.

      "Богемна рапсодія" Дивіться трейлер до фільму :

       

      Теги: LifeStyle Музика Кіно Голлівуд
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      сьогодні , 14:01 Єдиний електронний квиток на транспорт у Києві: усе, що треба знати
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сьогодні , 13:01 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      сьогодні , 12:00 Чому ціни на продукцію Apple в Україні цілком адекватні
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сьогодні , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      сьогодні , 11:00 Проти осінньої депресії: 10 пісень жовтня, які піднімуть вам настрій
      Олена Булан
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук