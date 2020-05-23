Яков Смолий убежден, что после отмены карантина в Украине украинцы не побегут покупать доллары. Однако, если определенные колебания на валютном рынке произойдут, то НБУ сумеет с ними справляться.

Что будет с валютным рынком в Украине после завершения карантина

Прогноз от НБУ

В то же время глава Национального банка добавил, что наличные были доступны украинцам для обмена еще во время карантина. Об этом Смолий сказал в интервью BBC News Украина.

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Он напомнил, что банковские отделения и небанковские пункты обмена не были закрыты на время карантина. Поэтому украинцы могли свободно обменивать валюту.

Сегодня системные банки имеют возможность предоставлять услугу обмена валюты онлайн с помощью банковских приложений. То есть клиенты, у которых была безналичная гривна, имели и возможность поменять ее на безналичный доллар. Население имело возможность обменять деньги, когда хотело,

– заметил Смолий.

Он добавил, что НБУ не ожидает, что после завершения карантина все массово побегут покупать доллары. Он также сказал, что "для нас колебания курса не являются какой-страшилкой, мы умеем с ними справляться".

"Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 миллиардов долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения. Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы", – объяснил глава НБУ.

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Мнения экспертов

Секретарь правительственного Совета по вопросам экономического развития Украины Ярослав Жалило считает, что как только экономика оживится после смягчения карантина, то может произойти определенное проседание гривны. По его словам, украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс валют.

считает, что как только экономика оживится после смягчения карантина, то может произойти определенное проседание гривны. По его словам, украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс валют. Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса сказал, что гривна может достичь и небывалой отметки в более чем 30 единиц за доллар. А ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от того, как долго продлится карантин в Украине, и как быстро будет происходить восстановление экономики.

Среднегодовой курс доллара по отношению к гривне / Инфографика 24 канала