Аналітики Уолл-стріт прогнозують, що 2020 стане роком європейських бірж, які замінять американські на лідерській позиції.

США не може стримати поширення COVID-19 у себе на території в той час як Європа вже пройшла пік і нових спалахів не спостерігають. Це може вплинути на ситуацію на фондових ринках країн та вивести європейські на перший план, пише MarketWatch.

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Чому європейські ринки зараз привабливіші для інвестора

Barclays, BlackRock та інші банки зараз радять інвесторам тримати свої заощадження у європейських акціях, іноді за рахунок своїх американських активів.

Економіка Європи відновлюється швидше

Економіка Європи відновлюється разом із зняттям карантинних заходів та відкриттям кордонів. США ж навпаки ще мають подекуди жорсткі карантинні заходи, що стримують або принаймні уповільнюють відновлення економіки.

Мобільність в Європі швидко відновлюється і зараз є на рівні з США. Це дуже сприятливо для відновлення активності економіки, особливо, за умов менших ризиків зараження. Як результат, ми могли побачити, що темпи відновлення у другій половині випередили інші регіони, включаючи США,

– сказали аналітики Інвестиційного інституту BlackRock.

Перед пандемією коронавірусу європейські ринки відставали від американських, оскільки єврозона доволі слабко відновилася після боргової кризи. Навіть після того, як Європейський центральний банк купив сотні мільярдів державних облігацій та знизив свою базову процентну ставку до мінусу.

Протягом останнього десятиліття базовий показник STOXX Europe 600 приносив річну віддачу 8,1%, тоді як S&P 500 отримував щорічно 14,2% за той же відрізок.

Віра в економіку США не згасає

Все ще багато інвесторів на Уолл-стріт очікують, що економіка США та її ринки збільшать свої показники. Кіт Юккес, валютний стратег Société Générale, зазначає, що аналітики в середньому все ще бачать, як США успішно наближається до рівнів докризової економіки і досягне цих показників наприкінці 2021 року.

Як коронавірус не дає США відновитися

Однак інвестори кажуть, що 2020 рік може виявитись винятком, оскільки пандемії непідконтрольна США і щодня країна звітує про найбільшу кількість нових випадків у світі. Лише у четвер – понад 50 тисяч нових випадків.

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На основі цілого ряду неофіційних показників, таких як бронювання авіаквитків, списки робочих місць та перевантаженість дорожнього руху, швидке поширення коронавірусу в США та, особливо, у штатах гарячої точки, таких як Техас та Флорида, тримає людей у їхніх домівках, а їх гроші у гаманцях, за словами Джеффріса.

Побоювання полягає в тому, що через пасивність споживачів в інвесторів немає певності щодо швидкого відновлення економіки. В той час, як у Європі, коронавірус не заважає економіці відновлюватися, як це робить у США.

Ще одним ключовим фактором зростаючого оптимізму навколо перспектив ринку єврозони є намір деяких європейських лідерів запустити сильний пакет бюджетних стимулів. Відсутність таких заходів була однією з причин того, що відновлення єврозони відстало від США після фінансової кризи 2008 року.