50 мільярдів на відбудову: в Європарламенті назвали умови фінансової підтримки України

В Європарламенті обговорюють можливість виділення 50 мільярдів євро на реконструкцію України на період 2024 – 2027 років. Європейські депутати закликають продемонструвати солідарність з Україною, втім, хочуть бути впевнені, що ці гроші підуть за призначенням.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з пленарної сесії Європарламенту у Страсбурзі.

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Україна має відбудовуватися за новими принципами

На початку червня 2023 року Єврокомісія запропонувала створити довгостроковий фінансовий інструмент "Ukrainian Facility", який би включав 50 мільярдів євро у вигляді позик та грантів на чотири роки. Втім, у Брюсселі розраховують, що Україна буде відбудовуватися згідно з європейськими стандартами.

Ця програма буде тісно пов'язана з ключовими реформами, які Україна має здійснити після вступу до ЄС. Підтримка в межах програми базуватиметься на виконанні Україною певних умов,

– сказав єврокомісар з питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення ЄС виділив понад 80 мільярдів євро на гуманітарну, економічну та військову допомогу, а також на підтримку українців, які шукають притулку в ЄС.

Європарламентарка Віола фон Крамон Таубадель від групи "Зелених" каже, що цей інструмент допоможе українцям перебудувати країну згідно з європейськими стандартами. Зокрема, там наполягають на переході України до зеленої, сталої, цифрової та інклюзивної економіки.

"Вона (Україна – 24 Канал) має стати кращою і зеленішою. Україна в майбутньому буде взірцем для всіх інших. Ми забезпечили, щоб Україну майбутнього визначав її народ, через свій парламент, громадянське суспільство та бізнес", – сказала вона.

Постійний доповідач в Європарламенті по Україні Міхаель Галер заявив, що український уряд має представити генеральний план відбудови із детальним списком реформ. Це допоможе наблизити Україну до вступу в ЄС.

Євродепутат Андрюс Кубілюс каже, що ЄС має створити посаду спеціального посланника ЄС високого рівня з питань будівництва, за прикладом діяльності Пенні Пріцкер.

Конфіскація російських активів

Європарламентар Влодзимеж Цімошевич від групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів закликав якнайшвидше долучити до фінансування реконструкції України російські заморожені активи. За даними Financial Times, у країнах Європи заблоковано понад 200 мільярдів євро російських грошей.

Збитки, завдані російським агресором, в рази перевищують ту допомогу, яку ми можемо надати.У цій ситуації першочерговим завданням є конфіскація російських державних коштів, заморожених у наших країнах,

– сказав він.

Литовський європарламентар Андрюс Кубілюс каже, що 50 мільярдів євро на відбудову України це лише початок. За його словами, ЄС вже має передбачити звідки брати додаткові кошти на реконструкцію. Він закликав Єврокомісію знайти правове рішення, яке б дозволяло передачу заморожених російських активів на відбудову України.

"Настав час ухвалити сміливе рішення щодо контрзаходів і конфіскувати всі 300 мільярдів євро заморожених російських активів", – сказав він.

В Євросоюзі закликали Україну боротися з корупцією

На фоні обговорення довгострокової підтримки України, в Європарламенті закликали слідкувати за належним використанням європейських грошей. Міхаель Галер каже, що є сенс долучити громадянське суспільство в Україні до фінансового моніторингу.

"Ми розглянемо заходи безпеки й вживемо заходів для запобігання корупції та нецільового використання коштів. Ми вимагаємо прозорості та контролю і внесли пропозиції для забезпечення цих цілей", – сказав він.

Членкиня бюджетного комітету ЄП Ейдер Гардіасабаль Рубіаль зазначає, що Україна має зміцнити верховенство права та забезпечити незалежність судової влади. А також посилити прозорість і доступ громадськості до інформації.

Їй (Україні – 24 Канал) потрібно покращити боротьбу з корупцією, олігархічними структурами та організованою злочинністю. Вона повинна боротися з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та уникненням оподаткування,

– сказала Рубіаль.

У вівторок Європарламент проголосує за надання 50 мільярдів євро на відбудову України в рамках "Ukrainian Facility". Частина допомоги має бути інтегрована в річний бюджет ЄС на 2024 рік. Після цього, Європейська рада має узгодити спільну позицію, а згодом – розпочнуться переговори з країнами-членами ЄС.

Європарламентарі закликають прийняти це рішення швидко, оскільки наразі фінансова допомога для України на 2024 рік в ЄС не передбачена.