Фінляндія готова до нових санкцій проти Росії, – прем'єр-міністерка Марін

Увесь світ стежить за ситуацією в Україні, яка бореться з воєнною агресією Росії. За 46 днів ЄС запровадив чимало санкцій проти РФ, й більшість країн підтримують такі кроки, зокрема Фінляндія.

Мало того, країна готова до введення нових санкцій проти агресорки. Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

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Війна має бути припинена, – Санна Марін

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала всі західні компанії припинити свою діяльність на території Росії.

За її словами, Фінляндія також готова запровадити нові санкції проти країни-агресорки. При цьому вона підкреслила, що зростання цін на електроенергію – не перешкода.

Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього,

– заявила Марін, наголосивши, що Росія веде безчесну, жорстоку та нелюдську, війну.

Вона також зазначила, що промова президента Володимира Зеленського у парламенті Фінляндії була такою, що вражає.

Крім того, Марін розповіла, що Фінляндія має серйозно обміркувати вступ до НАТО. Втім, вона поки не повідомила про точні дати розгляду цього питання і не озвучила офіційно свою позицію щодо вступу до НАТО.

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