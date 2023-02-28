Жахаються всі: Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією

Фінляндія розпочала будівництво на східному кордоні, який межує з Росією. Усі роботи планують закінчити на початку літа.

Будівництво паркану на кордоні з Росією почалося із земляних робіт. 27 лютого з обох боків прикордонного переходу області Іматра викорчували дерева.

До теми Перші танкові їжаки: Польща укріплює кордон з Білоруссю та Росією

Яким буде кордон Фінляндії з Росією

У районі Іматри спочатку зведуть трикілометрову тестову ділянку. Поруч з огорожею також збудують дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. На деяких ділянках встановлять освітлення та динаміки. Роботи мають бути завершені до кінця червня.

Проте де-не-де паркан на східному кордоні проходитиме і по приватних землях, тож владі ще необхідно провести переговори із землевласниками.

У найближчі роки Росію повністю відмежують кордоном

У найближчі кілька років уздовж східного кордону Фінляндія зведе близько 200 кілометрів загороджень. Мета проєкта – ускладнити перетин кордону "небажаним гостям" з Росії.

Зауважимо, що на кордоні з Росією та Білоруссю Польща встановлює протитанкові їжаки. Також поляки планують звести електронний паркан на кордоні з Росією. Польський уряд докладає всіх зусиль, щоб забезпечити національну безпеку та захистити свої кордони від будь-яких можливих загроз.