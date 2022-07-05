Росія відвела війська від фінського кордону після того, як країна почала вступ у НАТО

Погрози росіян сусідам щодо їхнього рішення вступити в НАТО виявилися дешевим блефом. У реальності окупанти надають перевагу втечі.

Усі погрози російських окупантів щодо протидії вступу Швеції та Фінляндії в НАТО виявилися пустою балаканиною. Риторика Путіна різко змінилася, і жодної войовничості у ній вже не чути.

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Росія забрала війська з бази біля кордонів з Фінляндією

Фінляндія підписала резолюцію на вступ до НАТО, Альянс на саміті у Мадриді офіційно запросив Гельсінкі та Стокгольм приєднатися до оборонного союзу. Росіяни раніше відзначалися дуже гучними погрозами сусідам та Альянсу, але на ділі їхні крики виявилися лише ознакою страху.

Як показали супутникові фото, російські окупанти покинули свою базу Алакурт, що поблизу кордону з Фінляндією. Також фото зафіксували зникнення і бойової техніки росіян.

Окупанти втекли з військової бази біля Фінляндії: фото

Як повідомив військовий експерт Марко Ендунд, є дуже велика ймовірність, що гарнізон Алакурта відправили потягами на війну з Україною. На деякий час це дозволить росіянам збільшити тиск на деяких напрямках, але загалом спустошення Алакурта свідчить про те, як погано в окупантів з резервами.

Війна Росії з Україною: останні новини

Росіяни самі не знають, коли кинуть білорусів у війну проти України. Ті продовжують навчання біля українських кордонів, але бояться йти в наступ.

Україні вдається повертати дітей, яких росіяни вкрали і примусово вивезли у Росію. В червні додому повернулися 44 дитини.

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