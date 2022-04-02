Фінляндія планує до літа визначитися з подачею заявки на вступ до НАТО

Потенційна заявка Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу повинна бути подана до літа.

Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомляє видання Yle. Вона також закликала до швидкого вирішення питання щодо членства країни в НАТО.

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Росія виявилася не тим сусідом, якого ми його собі уявляли,

– зауважила прем'єр-міністерка.

За її словами, країна повинна бути готовою до наслідків і вступу в альянс, і відмови від нього. Також Санна Марін підкреслила, що у випадку, якби Президент або вона висловили тверду позицію з цього питання, то це стало б кінцем очікуваних дебатів.

"Я вважаю необхідним, аби всі центральні органи влади долучилися до обговорення, що триває", – заявила Марін.

За попередніми даними, члени Соціал-демократичної партії зібралися на з'їзд, щоб визначитися у питанні щодо потенційного членства в НАТО. Після повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України ідея приєднання до НАТО різко стала популярною у Фінляндії.

Зауважимо, що генсек НАТО Столтенберг пообіцяв Фінляндії швидкий процес вступу в альянс.

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