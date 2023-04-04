"Можуть подякувати Путіну": у США прокоментували вступ Фінляндії до НАТО

Росія так боялась НАТО, що максимально наблизила територію Альянсу до власних кордонів. Відсьогодні, 4 квітня, Північноатлантичний альянс став на одну країну-члена більшим: до НАТО долучилася Фінляндія.

Про те, що за зростання НАТО слід подякувати російському диктатору Володимиру Путіну, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у ході урочистостей з приводу приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

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Сьогодні справді історичний день, тому що дуже скоро ми будемо вітати Фінляндію в Альянсі, за спільним столом. І я б хотів сказати, що це, можливо, єдина річ, за яку ми можемо подякувати пану Путіну,

– підкреслив держсекретар США.

За його словами, Путін прискорив російською агресією те, чому він хотів запобігти, змусивши багато країн дійти переконання, що вони мають більше дбати про оборону і бути впевненими в тому, що зможуть стримати можливу російську агресію в майбутньому.

"Путін помилився": Байден привітав Фінляндію

Президент США Джо Байден теж привітав вступ Фінляндії до НАТО, наголосивши, що разом із новим союзником Фінляндією – організація продовжить зберігати трансатлантичну безпеку, захищати кожен дюйм території НАТО.

Коли Путін розпочав свою жорстоку загарбницьку війну проти народу України, він думав, що зможе розділити Європу та НАТО. Він помилився. Сьогодні ми як ніколи об'єднані,

– йдеться в заяві американського глави.

Байден додав, що приєднання Фінляндії стало найшвидшим процесом ратифікації в сучасній історії НАТО й він "нетерпінням чекає" на якнайшвидший вступ Швеції до Альянсу та закликав Туреччину та Угорщину "завершити процес ратифікації без зволікання".

Фінляндія стала членом НАТО

У Брюселі завершилася процедура вступу Фінляндії до НАТО, заключним "акордом" повноцінного членства у Північноатлантичному альянсі стала передача очільником МЗС Фінляндії Пеккою Хаавіста ратифікаційних грамот держсекретарю США Ентоні Блінкену, який доправить їх до депозитарію Альянсу у Вашингтоні.

Фінляндія стала 31 членом НАТО. Вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу означає кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році.

Приєднання Фінляндії довгий час блокувала Туреччина. Втім, ратифікація фінського вступу до НАТО стала найшвидшою в історії на тлі війни в Україні та тривала менш як рік.

Тепер сухопутні кордони Росії, яка починала повномасштабну агресію проти України під приводом "недопущення розширення" Альянсу, збільшилися на 1200 кілометрів.