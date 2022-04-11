Фінляндія призупиняє поштове сполучення з Росією і Білоруссю

На фоні війни в Україні Фінляндія вирішила призупинити поштове сполучення з Росією і Білоруссю. Призупинення стосується перевезень листів і посилок.

Сполучення з Росією і Білоруссю припинено з 11-го квітня

Відповідне рішення оголосила фінська державна компанія Posti. Поштове сполучення з Росією і Білоруссю припинено з 11-го квітня.

До речі Фінляндія швидко готова відмовитися від російського газу та нафти

З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє відправлення всіх листів та посилок між Фінляндією та Росією, а також між Фінляндією та Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин згідно з угодами про Всесвітній поштовий союз,

– йдеться у повідомленні Posti.

У державній компанії зазначили, що призупинення стосується перевезень листів і посилок з Фінляндії до Росії та Білорусі, а також з Росії та Білорусі до Фінляндії.

Відправлення, які не можуть бути доставлені, повертаються відправникам.

До речі – Захарова в істериці від блокування каналів на YouTube: дивіться відео