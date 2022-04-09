Фінляндія забороняє в'їзд для російських та білоруських вантажівок

Фінляндія долучилася до 5-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Тому з 9 квітня держава заборонила в'їзд на свою територію для вантажівок на російських та білоруських номерах.

Про це повідомив директор департаменту примусового виконання митниці Самі Ракшит. Він зазначив, що така заборона може спричинити серйозні проблеми.

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Я припускаю, що оскільки зміна відбувається таким швидким темпом, буде багато транспорту, який не встигне отримати інформацію до прибуття на кордон. Я припускаю, що багато транспортних засобів розвернуть,

– сказав Ракшит.

Тобто всі вантажівки, які сьогодні приїдуть до кордону Фінляндії, розвернуть назад.

Чиновник зазначив, що зазвичай близько 90% транскордонних вантажних перевезень у Фінляндії здійснюють російські фірми. Тому, якщо Росія відповість на крок Фінляндії забороною на вантажівки з ЄС, транскордонні автомобільні вантажні перевезення взагалі припиняться.

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