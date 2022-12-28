Як приклад іншим: у парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard 2

Фінляндія закликала передати Україні танки Leopard 2. Там пояснили, що це може бути прикладом іншим країнам для більшої та ефективнішої підтримки Києву.

Відповідний заклик озвучили депутати парламенту – Андерс Адлеркройц від "Шведської народної партії Фінляндії" та Атте Хар'янне від "Зелених". Вони також пояснили, про яку кількість танків мовиться.

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Що відомо про заклик Фінляндії

Депутати парламенту Фінляндії зауважили, що, попри допомогу, частину озброєння світ так і не надав Україні. У списку – і танки, які можуть значно посилити бойову спроможність українців на полі бою.

Там також зауважили, що варто було б надати українцям велику кількість однакових танків та швидко навчити наших військових використовувати техніку на полі бою.

Танк Leopard 2, німецького виробництва, є ідеальним для цієї мети. З кінця 1970-х років були створені тисячі його модифікацій у Німеччині, Нідерландах, Швеції, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі, Фінляндії тощо,

– мовиться в повідомленні.

Депутати також пояснили, що це один із найпоширеніших західних танків, який переважає радянські за ефективністю. Окрім того, політики зауважили, що:

у Фінляндії є орієнтовно 200 Leopard 2;

географічні обмеження не дозволять передати Україні велику кількість танків.

"Сигналом до готовності передати навіть невелику кількість танків ми могли б порушити дискусію про їхнє ширше постачання в Європі… Розпочавши цю дискусію, ми б змогли закласти підґрунтя для більшої та ефективнішої підтримки (України – 24 канал)", – заявили у зверненні Адлеркройц та Хар'янне.

Окрім цього, вони зауважили, що надання танків ЗСУ не повинно йти на шкоду безпеці Фінляндії.

Водночас вони застерегли, що варто бути обережними, щоб не аналізувати підтримку України на основі російського наративу. Натомість варто ухвалювати рішення, виходячи з того, як краще захистити інтереси та цінності Фінляндії.

Що цьому передувало