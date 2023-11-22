"Це найсміливіший вчинок": Фінляндія закриває майже всі пункти пропуску на кордоні з Росією

Відтепер у країні працюватиме тільки один прикордонний пункт пропуску Рая-Йосепі, утім, із певними обмеженнями. Всі інші закриють із півночі п'ятниці, 24 листопада.

Таке рішення діятиме до 23 грудня. Фінляндія хоче зосередити весь рух через кордон в одному пункті пропуску, а інші пункти пропуску закрити. Чому в країні вважають це гарним рішенням – розкаже 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні Фінляндії

Наразі на східному кордоні Фінляндії і Росії відкрито тільки Рая-Йосепі і відповідно тільки там можна звернутися за міжнародним захистом (якщо біженці звертаються за ним, їм не можна відмовляти і цю схему широко використовують, щоб проникнути у країни ЄС і залишитися там). Та прем'єр-міністр Фінляндії вважає, що в рази потреби можуть закрити весь східний кордон.

Прикордонні пункти пропуску Куусамо, Салла та Вартіус закриють. Пункт Рая-Йосепі також на східному кордоні, але він розташований найпівнічніше з усіх. Поки що він працює щодня по чотири години.

Щоб потрапити туди, потрібні реальні зусилля,

– каже фінський прем'єр.

Він упевнений, що слід регулювати кількість людей, яких може прийняти країна. Тож за потреби можуть ухвалити додаткові рішення, тобто закрити весь східний кордон.



Пункти пропуску на кордоні Фінляндії і Росії / Ілюстрація HS

Міністр внутрішніх справ вважає, що наплив мігрантів "триватиме або навіть посилюватиметься". Він переконаний: треба моніторити ситуацію і "або пом'якшувати, або посилювати обмеження".

У канцлера юстиції не бачать юридичних проблем у рішенні уряду закрити більшість східних пунктів пропуску.

Утім, прикордонники говорять, що Рая-Йосепі ще не обладнано для роботи в режимі єдиного пункту пропуску на східному кордоні. Але обіцяють виконувати рішення уряду.

Зараз Рая-Йосепі – "тихий прикордонний пункт, через який проходить лише кілька десятків людей на тиждень".

Що відбувається на кордоні Фінляндії і Росії