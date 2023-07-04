Фінляндія покращує можливості для швидкого перекидання військ НАТО до кордонів Росії, – Reuters

Доступ до Фінляндії дає НАТО нові можливості для спостереження. Також це допоможе у стримуванні Росії.

Саме для цього фінські будівельники працюють над проєктом, який покращить сполучення від Атлантичного узбережжя НАТО в Норвегії до її нових кордонів з Росією. Мовиться про фінське місто Кеміярві, яке за годину їзди до кордону з Росією.

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Що відомо про дії Фінляндії

Один з прикладів модернізації фінської інфраструктури – удосконалення фінської залізниці навколо Торніо на кордоні зі Швецією.

Роботи мають завершити у 2024 році й вони полегшать Альянсу перекидання підкріплень і техніки з-за Атлантики до Кеміярві, за годину їзди від Росії та за сім годин їзди від російського ядерного бастіону і військових баз під Мурманськом,

– мовиться в повідомленні.

Фінський інститут міжнародних відносин має дані, що там росіяни базують свій Північний флот військово-морський флот:

27 підводних човнів;

понад 40 бойових кораблів;

орієнтовно 80 винищувачів;

запаси ядерних боєголовок і ракет.

"Вся річ у тому, щоб стримувати такі можливості з півночі", – пояснив генерал-майор США у відставці Гордон Б. Девіс-молодший.

Фінляндія увійшла в НАТО: коротко