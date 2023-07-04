Фінляндія покращує можливості для швидкого перекидання військ НАТО до кордонів Росії, – Reuters
Джерело:Reuters
Доступ до Фінляндії дає НАТО нові можливості для спостереження. Також це допоможе у стримуванні Росії.
Саме для цього фінські будівельники працюють над проєктом, який покращить сполучення від Атлантичного узбережжя НАТО в Норвегії до її нових кордонів з Росією. Мовиться про фінське місто Кеміярві, яке за годину їзди до кордону з Росією.
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Що відомо про дії Фінляндії
Один з прикладів модернізації фінської інфраструктури – удосконалення фінської залізниці навколо Торніо на кордоні зі Швецією.
Роботи мають завершити у 2024 році й вони полегшать Альянсу перекидання підкріплень і техніки з-за Атлантики до Кеміярві, за годину їзди від Росії та за сім годин їзди від російського ядерного бастіону і військових баз під Мурманськом,
– мовиться в повідомленні.
Фінський інститут міжнародних відносин має дані, що там росіяни базують свій Північний флот військово-морський флот:
- 27 підводних човнів;
- понад 40 бойових кораблів;
- орієнтовно 80 винищувачів;
- запаси ядерних боєголовок і ракет.
"Вся річ у тому, щоб стримувати такі можливості з півночі", – пояснив генерал-майор США у відставці Гордон Б. Девіс-молодший.
Фінляндія увійшла в НАТО: коротко
- Фінляндія стала 31 країною, яка увійшла в Північноатлантичний альянс. Це трапилось 4 квітня 2023 року.
- Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що це буде гарний день для безпеки Фінляндії, для нордичної безпеки й для НАТО загалом.
- Внаслідок входу Фінляндії до НАТО загальна протяжність кордону НАТО з Росією зросла на приблизно 1 300 кілометрів. У росіян тоді була істерика. Детальніше на карту можна глянути тут.