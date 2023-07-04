Фінляндія покращує можливості для швидкого перекидання військ НАТО до кордонів Росії, – Reuters

4 липня 2023, 09:32
Читать новость на русском

Джерело:

Reuters

Доступ до Фінляндії дає НАТО нові можливості для спостереження. Також це допоможе у стримуванні Росії.

Саме для цього фінські будівельники працюють над проєктом, який покращить сполучення від Атлантичного узбережжя НАТО в Норвегії до її нових кордонів з Росією. Мовиться про фінське місто Кеміярві, яке за годину їзди до кордону з Росією. 

Дивіться також Один з аеропортів Європи знімає суворі обмеження на перевезення рідин у літаках

Що відомо про дії Фінляндії

Один з прикладів модернізації фінської інфраструктури – удосконалення фінської залізниці навколо Торніо на кордоні зі Швецією.

Роботи мають завершити у 2024 році й вони полегшать Альянсу перекидання підкріплень і техніки з-за Атлантики до Кеміярві, за годину їзди від Росії та за сім годин їзди від російського ядерного бастіону і військових баз під Мурманськом,
– мовиться в повідомленні.  

Фінський інститут міжнародних відносин має дані, що там росіяни базують свій Північний флот військово-морський флот:

  • 27 підводних човнів;
  • понад 40 бойових кораблів;
  • орієнтовно 80 винищувачів;
  • запаси ядерних боєголовок і ракет.

"Вся річ у тому, щоб стримувати такі можливості з півночі", – пояснив генерал-майор США у відставці Гордон Б. Девіс-молодший.

Фінляндія увійшла в НАТО: коротко

  • Фінляндія стала 31 країною, яка увійшла в Північноатлантичний альянс. Це трапилось 4 квітня 2023 року. 
  • Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що це буде гарний день для безпеки Фінляндії, для нордичної безпеки й для НАТО загалом. 
  • Внаслідок входу Фінляндії до НАТО загальна протяжність кордону НАТО з Росією зросла на приблизно 1 300 кілометрів. У росіян тоді була істерика. Детальніше на карту можна глянути тут
Автор: Діана Квасневська