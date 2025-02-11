У Фінляндії розслідують появу невідомих дронів поблизу військового заводу

Фінська поліція проводить розслідування щодо можливого виявлення безпілотників біля об'єкта оборонної компанії Nammo минулого тижня. Безпілотники там бачили кілька разів.

Ця компанія виготовляє вибухівку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Що відомо про інцидент

Центральне бюро розслідувань Фінляндії перевіряє інформацію про присутність дронів у районі заводу з виробництва вибухівки, що належить Nammo, у Віхтавуорі неподалік міста Ювяскюля на півдні країни.

За словами представника бюро Юссі Луото, безпілотні апарати помічали кілька разів. Водночас він зазначив, що наразі не може розкривати додаткових деталей, аби не нашкодити слідству.

Представники компанії Nammo коментувати ситуацію відмовилися.

Нагадаємо, підозрілі дрони кілька разів помічали над німецькою військовою базою в Швезінгу, де тренуються українські військові. У шпигунстві підозрюють Росію.

Засобами для глушіння, зокрема, системою HP47, їх не вдалося приземлити. Зазначимо, що на цій авіабазі на Північному морі німецькі солдати навчаються користуватися системами Patriot.

Раніше кілька десятків невідомих безпілотників помітили біля порту Кеге у Данії. Поліцейські, прибувши на місце, зафіксували чотири великі дрони, що кружляли над пристанню. Пізніше вони зникли на великій швидкості в напрямку затоки Кьоге.