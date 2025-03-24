Це не політичний жест: у Фінляндії пояснили інцидент з "оштрафованим" авто українського посла

18 березня президент Зеленський відвідав Фінляндію. Того ж дня авто одного із представників української делегації ледве не оштрафували.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, дипломатичне авто, яке належало українському послу в Гельсінкі, припаркували в забороненому місці – перед Гельсінським університетом, передає 24 Канал.

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Що відомо

Відомо, що спершу порушнику виписали штраф. Фінські видання оприлюднили фото машини, під склоочисниками якої видно квитанцію про штраф.

Оштрафоване авто українського дипломата / Фото Lukijan kuva

Пізніше керівниця гельсінського відділу оскарження та санкцій за порушення оплати Пауліна Сундквіст скасувала штраф. Посадовиця зазначила, що ухвалила це рішення сама, українське посольство не просило її про це.

Сундквіст пояснила, що під час інциденту не були враховані усі обставини. Виявилося, що разом із автомобілем посла на місці перебувала поліція. Правоохоронці мали б обов'язково забезпечити правильне паркування автівки, якби для цього були підстави.

Чиновниця заперечила, що скасування штрафу пов'язане із тим, що машина належала делегації України, яка воює проти Росії.

"Ми дуже шкодуємо, якщо в оточення Зеленського склалося враження, що це був якийсь політичний жест", – сказала вона. Цей інцидент Сундквіст назвала "прикрою" і "неприємною" ситуацією.