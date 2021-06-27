Через матчі в Росії: у Фінляндії спалах коронавірусу після повернення вболівальників

У Фінляндії зафіксували спалах коронавірусу. Зростання кількості нових випадків пов'язують з поверненням футбольних фанатів з Росії.

Матчі за участю фінської збірної відбулися 16 та 21 червня. В рамках Євро-2020 Фінляндія змагалася в Санкт-Петербурзі з Бельгією та Росією.

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У Фінляндії новий спалах COVID-19

Відомо, що подивитися футбол до Росії приїхали понад 2 тисяч вболівальників з Фінляндії. Після повернення лікарі одразу зафіксували зростання рівня захворюваності на COVID-19.

В Інституті охорони здоров'я і громадського добробуту повідомили, що станом на 26 червня вже виявлено 120 нових випадків. І додали, кількість хворих щодня буде лише зростати. Відтак влада закликає всіх людей, які повернулися з Росії, здати тест на коронавірус.

При в'їзді до Фінляндії ПЛР-тестування на кордоні є обов'язковим. Попри це, багато туристів заїхали в країну без обов'язкової процедури. Адже 22 червня на пункті пропуску утворились великі затори і черги з автомобілів.

Щоб швидше перетнути кордон, багато вболівальників відмовилися від тестувань. Зрештою уряд дозволив впустити назад близько 800 своїх громадян без перевірки на коронавірус.

Ситуація з коронавірусом у Росії: останні новини

У Росії катастрофічно зросла кількість інфікованих коронавірусом. Зокрема, в країні вирує новий мутований штам Дельта.

Впродовж 25 червня зафіксували рекордні показники смертності від коронавірусу. За добу офіційно підтвердили смерть 619 хворих. Це найбільша кількість від грудня 2020 року.

Також збільшилася й кількість нових випадків інфікування. Лише за добу COVID-19 виявили в 21 665 росіян.

Фінляндія на Євро-2020 провела 3 матчі групового етапу проти Бельгії, Росії та Данії. За результатами, збірна посіла 3 місце і не змогла вийти з групи.