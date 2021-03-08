У Фінляндії ввели тритижневий локдаун

У Фінляндії 8 березня оголосили локдаун у більшості регіонах. Жорсткі обмеження триватимуть до 28 березня.
Джерело:Yle
Відповідний законопроєкт вже затвердив парламент Фінляндії.
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Локдаун діятиме у 15 регіонах держави, крім Північного Саво, Північної Карелії, Кайнуу і Центральної Похьянмаа.
Що заборонили в країні
- Учнів старших класів та професійних училищ перевели на дистанційне навчання.
- Ресторанам заборонили приймати відвідувачів, їжу можна продавати лише на виніс.
- Рух громадського транспорту обмежуватимуть лише на вимогу госпітальних округів.
- Масові заходи можна проводити з обмеженням кількості людей – до 6 осіб.
Комендантську годину вводити не будуть. Заклади, які надають базові послуги, такі як магазини, банки або перукарні, залишаться відкритими.
Яка ситуація з коронавірусом у ФінляндіїЗа даними Worldometers, станом на 8 березня 2021 року коронавірусом у країні заразилися 62 522 людини. З них 46 000 хворих одужали, а 767 – померли. Крім того, у Фінляндії виявили нову мутацію COVID-19, яку складно виявили навіть ПЛР-тестом.
Через складну коронавірусну ситуацію у державі перенесли муніципальні вибори на 13 червня.