Fire Point підтвердила ураження OZON в Саратові

Уночі 11 вересня російських Саратов атакували українські дрони. Логістичних хаб компанії OZON уразили безпілотники компанії Fire Point.

Атаку підтвердили на офіційній сторінці компанії.

Що відомо про ураження?

У Fire Point зазначили, що Сили оборони атакували черговий складський комплекс OZON – цього разу в Саратові. Операцію виконали за допомогою дронів FP-1.

Так, об'єкт був знищений. Площа спаленого об'єкту становила 85 000 квадтратних метрів. Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару.

OZON, скучив за FP?

– іронічно написали на сторінці Fire Point.

Дрони FP-1 знищили склад OZON / Зображення Fire Point

Зверніть увагу! Сили оборони України регулярно завдають ударів по логістичних центрах і складах російського маркетплейса Ozon, які стали частиною військової логістики країни-агресорки. У серпні та вересні 2026 року дрони атакували великі фулфілмент-центри компанії в різних регіонах Росії, зокрема в Самарі, Адигеї та Ростові.

Слід додати, що моніторингові телеграм-канали писали також про можливе ураження місцевого НПЗ. Саратовський НПЗ працює з 1934 року і є одним із найстаріших у Росії. Від початку повномасштабної війни його неодноразово атакували через роль у забезпеченні російської військової інфраструктури.

До того ж, вранці 11 вересня дрони атакували хімзавод "Азот" у Березниках Пермського краю Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри, карбаміду, азотної кислоти та іншої хімічної продукції.