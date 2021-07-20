Литовська фірма могла постачати обладнання у Крим в обхід санкцій, – ЗМІ

Литовська фірма ймовірно постачала обладнання для фільтрації води в тимчасово окупований Крим в обхід санкцій Євросоюзу. Мовиться про 2 кримські електростанції – Таврійську та Балаклавську.

Фільтраційне обладанння належить німецькому бренду Inge GmbH. Про це повідомили після проведення спільного розслідування журналісти Литовського суспільного мовника (LRT), проєкту Scanner та української служби "Радіо Свобода".

Зауважте РНБО наклала санкції на творців фейкового "сайту президента України" з Росії

Литовська компанія ймовірно поставляла обладнання у Крим

Литовські журналісти звернули увагу, що:

на відеоролику російської компанії "Воронеж-Аква" – одного з підрядників будівництва 2 кримських електростанцій, який відповідав за очистку води, видно, які саме встановлені фільтраційні установки;

такі ж установки з фіолетовим маркуванням розслідувачі зауважили також на відео місцевого телеканалу "Вести Севастополь".

Далі розслідувачі встановили, що виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС – це німецький бренд Inge GmbH. Їхнім продавцем з боку Литви є фірма Run Engineering. Остання зареєстрована у Каунасі – вільній економічній зоні, де бізнес може отримати пільги чи зекономити на податках.

Компанії Run Engineering відмовили у видачі ліцензії на експорт подвійного призначення (тобто на продукцію, як для цивільних, так і військових цілей). Проте вона таки експортувала продукцію російській компанії "Воронеж-Аква", а остання з 2016 року – будувала в Криму Таврійську і Балаклавську ТЕС.

Позиція компаній

У "Воронеж-Аква" розповіли, що її проєктне бюро знаходиться в Литві, на діючому в Каунасі підприємстві.

Варто відзначити, що за кілька днів до рішення відмовити у видачі ліцензії Run Engineering експортувала в Росію мембрани німецького виробника Inge GmbH та належить американській компанії DuPont.

До останньої застосовується спеціальний режим Євросоюзу. Є підозри в тому, що вони могли опинитися в окупованому Криму.

Розслідувачі звернулись до представників Єврокомісії, що координує спільний підхід країн ЄС у питанні санкцій. Вони чекають на відповідь.

Run Engineering може бути пов'язана з Медведчуком

Також встановили, що власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева "має тісні зв'язки із російським нафтовим гігантом "Роснефть". А також через низку компаній – із народним депутатом від ОПЗЖ та кумом Путіна Віктором Медведчуком".

Санкції через окупацію Криму: останні новини