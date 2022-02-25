Фішингові атаки тривають зокрема й від імені СБУ: українців закликають не вестися

Окупанти воюють на всіх фронтах. Зокрема, проводять і фішингові атакі від імені СБУ, щоб ще більше залякати українців

Збройні сили України попереджають, що в телеграмі та інших месенджерах розповсюджують фейки від СБУ. У самому СБУ також підтвердили цю інформацію та закликали українців бути обачними.

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Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби "пройти перевірку". Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайнресурс Служби,

– наголошують правоохоронці.

У СБУ наголошують, що насправді за посиланням пропонують додати новий пристрій до акаунта. Після цього ворог отримує доступ до всієї історії переписки, крім секретних чатів, а також зможе писати від імені користувача.

У СБУ наголосили, що в жодному разі не треба переходити за посиланням та не сканувати QR-код.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!