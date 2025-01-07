Фіцо вирушає до Брюсселя для переговорів щодо транзиту газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 9 січня відвідає Брюссель. Там він планує обговорити із Європейською комісією ситуацію щодо припинення транзиту газу через Україну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Aktuality. На зустрічі будуть відсутні представники України.

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Що відомо про поїздку Фіцо до Брюсселя

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер, 9 січня, відправиться до Брюсселя, щоб провести переговори з Європейською комісією щодо припинення транзиту газу через Україну.

Відомо, що у цій поїздці Фіцо супроводжуватиме міністерка економіки Деніса Сакова.

Згідно з інформацією урядової канцелярії, зустріч буде двосторонньою та відбудеться за участі представників Єврокомісії. Із цього можна зробити висновок, що представників України на ній не буде.

Нагадаємо, що раніше уряд Словаччини повідомив про скасування зустрічі української та словацької делегацій у Брюсселі. Також там заявили, що саме Європейська комісія вирішила скасувати зустріч через відмову від участі однієї зі сторін.