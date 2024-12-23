Фіцо просто "вибухнув": для чого насправді він зірвався на зустріч до Путіна

Словацький прем'єр-міністр із візитом прибув до Москви. Там він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним.

Сам Фіцо повідомив, що нібито приїхав через відмову України продовжувати транзит російського газу до Словаччини. Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу пояснив, чому це не зовсім так. Цікаво, що навіть словаки протестували через візит їхнього лідера до Москви.

До теми "Його мета – вести справи з Росією": Зеленський прокоментував зустріч Фіцо з Путіним

Чому Фіцо приїхав до Москви

Заяви Фіцо про те, що його візит обумовлений відмовою України від транзиту російського газу до Словаччини – це радше привід легалізувати свій зв'язок з Путіним, вважає Володимир Фесенко. Адже про те, що транзит завершується 31 грудня – було відомо давно, ця тема обговорювалась іще з початку року.

У Словаччини був час підготуватись. Фіцо міг бути активнішим у переговорному процесі і шукати варіанти. Але за останні дні Фіцо просто "вибухнув", і це схоже на те, що він використовує ситуацію у своїх інтересах,

– пояснив Фесенко.

Ба більше, в Європі уже скооперувалися два лідери, які відверто працюють на російські інтереси, хоч їхні країни перебувають у Європейському Союзі та НАТО. Мовиться, звісно, про Словаччину й Угорщину та їхніх прем'єрів – Роберта Фіцо та Віктора Обрана відповідно.

"Це проблема, хоч не стільки для нас, як для ЄС та НАТО. І як розв'язувати цю проблему – треба думати. Бо те, що зараз робить Фіцо – просто нахабно", – додав політолог.

Нагадаємо, що під час візиту до Москви, Фіцо й Путін здебільшого спілкувалися про російський газ та його транзит до Словаччини. Принаймні про це заявив сам прем'єр-міністр країни. Цікаво, що Фіцо заявив, буцімто Словаччина надалі отримуватиме газ із Росії, хоч незрозуміло, у який спосіб це відбуватиметься. Також, за словами, Фіцо, вони із Путіним обговорили "військову ситуацію в Україні" й можливість якнайшвидшого завершення війни.

Додамо також, що в українському МЗС відреагували на поїздку лідера Словаччини до воєнного злочинця Путіна. У відомстві наголосили, що залежність та недалекоглядність енергетичної політики Роберта Фіцо створюють загрозу для всієї Європи.