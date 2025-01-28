Я не люблю його, – Фіцо назвав Зеленського "ворогом Словаччини"
- Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "ворогом Словаччини".
- Він заявив, що не любить його, "тому що він завдає шкоди Словаччині".
Очільник словацького уряду Роберт Фіцо продовжив заочну дискусію про транзит російського газу через Україну. Він назвав президента Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Dennik N.
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Фіцо назвав Зеленського "ворогом Словаччини"
Фіцо прокоментував останню заяву Володимира Зеленського про можливий транзит газу з Азербайджану до європейських держав.
Він заявив, що українському президенту більше нічого не лишається, "окрім як говорити про якийсь газ з Азербайджану", а сам він "надуває бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від ухвалення важких рішень".
Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині,
– сказав посадовець.
Він зазначив, що "найбільш реалістичним було б, якби Словаччина купувала газ на російсько-українському кордоні, і цей газ транспортувався б як словацький через територію України".