Загрози майбутнього: чим небезпечні для Європи такі політики, як Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Росію для участі в заходах до Дня перемоги. Цей візит викликав жваву реакцію в Європі. Зокрема, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Фіцо перебуває "на неправильному боці історії".

Постать Фіцо, як і новий кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон, становить серйозну загрозу для європейської демократії та стабільності на континенті. Це виклик, з яким необхідно працювати. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив 24 Каналу, що подібна ситуація триває й в Угорщині.

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Як боротися з антиєвропейськими політиками

Клочок неодноразово наголошував: розвиток демократичних інституцій – це нагальна потреба навіть у країнах ЄС. Потрібно підтримувати опозиційні рухи, фінансувати їхню діяльність, зокрема в Угорщині, Румунії та Словаччині. Це дасть змогу в демократичний спосіб протистояти антиєвропейським політикам і не допустити їх до влади.

Окрему увагу слід приділяти впливу російських ЗМІ на європейський інформаційний простір. Ще до повномасштабного вторгнення телеканал Russia Today та інші ресурси щільно входили в європейську інформаційну сферу.

Це, на мою думку, одна з причин появи "умовного Фіцо", хоча, безумовно, таких причин більше,

– наголосив Валерій Клочок.

Європейська комісія справедливо засудила візит Фіцо до Москви. Але виникає логічне запитання: що далі. Заяви – це добре, але потрібні конкретні дії. ЄС переживає непростий період через принцип консенсусного ухвалення рішень, який часто блокує важливі ініціативи, зокрема щодо допомоги Україні.

Нагадаємо ситуацію 2023 року, коли ЄС мав ухвалити рішення про надання Україні 50 мільярдів євро. Тоді колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц буквально вивів прем'єра Угорщини Віктора Орбана "пити каву", аби в його відсутність голосування могло відбутись.

Є навіть нині механізми, з якими можна працювати і які треба використовувати для того, щоб не допускати Фіцо, Орбана і Сіміона до ухвалення рішень в Європейському Союзі,

– підкреслив Клочок.

На перший погляд, ці питання можуть здаватися другорядними. Але популярність ультраправих рухів у Європі зростає. Під час виборів до Європейського парламенту 2024 року ця тенденція вже була помітна, хоч і не критична. Проте зараз ситуація погіршується, і це має викликати серйозне занепокоєння в керівництва Єврокомісії.