Щоб показати, що здоровий: Фіцо вирішив пірнути в Дунай

Словацький глава уряду Роберт Фіцо відреагував на чутки про погіршення стану здоров'я. Так, він опублікував світлину, де він пірнув у Дунай.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис прем'єра в фейсбуці.

Дивіться також Фіцо глузливо відповів на заклики ЄС не їхати у Москву на 9 травня

Фіцо вирішив поплавати в річці

На своїй сторінці у фейсбуці прем'єр Словаччини написав, що запросив журналістів, які цікавились його здоров'ям, "розім'ятися і поплавати".

Ніхто не прийшов. Я розумію. Мабуть, трохи накрапало і було прохолодно,

– додав він, прикріпивши фото свого купання у Дунаї.

Дивіться також Фіцо жорстко відповів на заяву Зеленського про ризики візиту до Москви 9 травня

До слова, останніми днями у словацьких ЗМІ припускали, що у Фіцо погіршився стан здоров'я, оскільки він несподівано скасував участь у низці заходів, приурочених до Дня праці.

На цьому тлі російські джерела навіть допускали, що Фіцо може не приїхати до Москви 9 травня.