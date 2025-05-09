У Фіцо величезні проблеми: чому він так завзято намагався дістатись до Москви

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вирушив до Москви, попри заборону країн Балтії пропускати його літак. Маршрут довелося змінити на південний і вдвічі довший, але політик все-таки зміг дістатися до Росії.

Якщо порівнювати з минулим роком, то Владімір Путін зміг зібрати немало гостей на свій парад. Як зауважив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, візити закордонних гостей Кремль використає у своїй пропаганді.

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Чому Фіцо так хотів до Росії

Прецедент з Фіцо доволі негативний, адже цей політик представляє країну-члена Європейського Союзу. Для всієї Європи це не дуже хороша історія.

Те, що Фіцо намагається туди дістатися, вказує на його великі проблеми. У нього нема підтримки Європи. Віктор Орбан (прем'єр Угорщини – 24 Канал) принаймні хитріший. А Фіцо виявився взагалі не такими,

– підкреслив Валерій Клочок.

Судячи з того, як важко і довго він летів до Росії, Фіцо знає, що у Європі його не сприймуть, у нього немає справжніх європейських партнерів. Показовим є той факт, що країни Балтії, Польща відмовилися дати йому можливість летіти через свій повітряний простір. Ймовірно, так вони демонструють непогодження з політикою Фіцо.

Але навіть присутність двох представників Європи – Фіцо та президента Сербії Александра Вучича – дає можливість Росії використовувати ці візити для нових гібридних атак. Так само як присутність групи депутатів Європейського парламенту. Зрозуміло, що вони праворадикали, ультранаціоналісти, але в пропагандистському сенсі це створює дуже важливу історію.

"Це все відкриває додаткові шляхи для того, щоб Європа змогла говорити з Росією, закрити очі на те, що Путін чинить з українським народом", – наголосив Валерій Клочок.

Хоча не варто забувати, що окремі заяви були доволі справедливими. Наприклад, міністр фінансів США відкрито назвав Путіна військовим злочинцем. Отже, історія доволі непроста, у ній змішано багато різних інтересів.

Нагадаємо, Роберт Фіцо прибув до Москви ввечері 8 травня. Його політ тривав 5 годин, хоча раніше займав близько 2,5. Він, а також Александр Вучич, візьмуть участь у відзначенні Дня перемоги й зустрінуться з Владіміром Путіним. Окрім цього, Фіцо матиме зустріч з президентами Китаю і Бразилії.