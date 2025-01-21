Європа готувалась, а Словаччина – ні: що означає позиція Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини бісився через рішення України припинити транзит російського газу. Він міг до цього підготуватися, але нічого не робив.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Семенюк, зауваживши, що Фіцо, можливо, хотів би вивести проблему транзиту російського газу на глобальний рівень. Але Євросоюз не дасть йому цього зробити.

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Чому Фіцо хоче російський газ

Як наголосив Семенюк, дешевий російський газ є рятівним колом для режиму Фіцо. Зрозуміло, що все це має свою політичну ціну.

Країни Євросоюзу заздалегідь шукали альтернативи російському газу. Фіцо ж думав, що зможе домовитися, щоб транзит російського газу надалі тривав. Але цього не сталося.

Він думав, що вдасться натиснути на Україну. Цього не сталося. І тепер йде нестабільність його режиму. Ще й опозиційний лідер Словаччини приїхав до Києва. Відомо, що позиція Фіцо в Словаччині досить нестабільна. Там коаліція "хитається" від 3-5 голосів,

– розповів Семенюк.

Буквально від цих кількох голосів залежить майбутнє режиму Фіцо. Тому цілком може статися ситуація, що через певний час країну очолить проєвропейський кандидат.

Фіцо спробує втримати режим, але навряд чи зможе збільшити підтримку. Країна залежна від дешевих енергоресурсів. Фіцо буде змушений підвищити тарифи на опалення та електрику. Треба було раніше шукати альтернативні шляхи. Коли вже зараз йдеш на ринок, то зрозуміло, що ціни будуть високими,

– підкреслив Семенюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дорікнув Роберту Фіцо, що той не шукає енергетичної незалежності від Росії.