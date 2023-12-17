"Був такий бум": Фіцо хоче зняти санкції з бізнесмена, який дружив з "Нічними вовками" і Путіним
Джерело:"Європейська правда"
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо закликав виключити з санкційного списку ЄС словацького бізнесмена і байкера Йозефа Гамбалка. На того раніше наклали обмеження за зв'язки із пропутінськими байкерами.
Голова словацького уряду вважає, що Гамбалек несправедливо потрапив під санкції. За його словами, єдина провина байкера полягає у тому, що він любитель мотоциклів.
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"Був такий бум"
Так, Роберт Фіцо вважає, що до бізнесмена застосували обмеження лише через те, що так було "модно". Мовляв, тоді "був такий бум" – усе пов'язане з Росією вносити до санкційного списку.
Прем'єр Словаччини звинуватив колишнього міністра закордонних справ Корчока у тому, що він подав колегам "неправдиву інформацію" щодо Гамбалка.
Фіцо заявив, що вже сконтактував з президенткою Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо зняття санкцій з байкера.
Що відомо про Йозефа Гамбалка
Словацький бізнесмен та байкер. Має давні контакти з політиками партії Фіцо Smer, зокрема міністром оборони Робертом Каліняком, фігурантом низки розслідувань. Влітку 2022 року ЄС запровадив санкції проти лідера російського мотоклубу "Нічні вовки" Олександра Залдостанова. Тоді ж під обмеження підпав і сам Гамблек, який підтримує дружбу з "вовками", а також завдяки ній зустрічався з Путіним. Зазначимо, що "Нічні Вовки" – російська організація мотоциклістів, яка в останній час бере участь у пропагандиських акціях великодержавно-імперської спрямованості, а також у рекламних кампаніях на підтримку персонально Путіна.
Фіцо і його позиція по війні в Україні: що відомо
- Восени на парламентських виборах у Словаччині перемогу здобула проросійська партія Smer на чолі з лідером Робертом Фіцо.
- Словацький прем'єр дотримується курсу "примирення з Росією". Він виступає за "мирні переговори" Києва і Москви. Крім того, Фіцо – противник військової допомоги України.
- Так, у листопаді арламент Словаччини затвердив програму уряду Роберта Фіцо, яка передбачає припинення допомоги Україні.
- Нагадаємо, що за час повномасштабної війни попередні уряди країни передавали нашій державі системи протиповітряної оборони, гелікоптери, самохідні гаубиці, амуніцію та пальне.
- Також Фіцо проти членства України в НАТО.