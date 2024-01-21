"Україна – не суверенна держава": Фіцо з новою пропагандистською заявою влип у скандал

Роберт Фіцо продовжує повторювати російські наративи. Цього разу словацький прем'єр заявив, що Україна – "не суверенна держава".

Відповідну тезу він озвучив в ефірі Radio Slovensko. Роберт Фіцо видав заяву у дусі методичок з Кремля. Мовляв, наша країна контролюється США. І що Київ став "залежним" після Революції Гідності у 2014 році.

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Фіцо підіграє Путіну

Чому президент Росії віддав наказ застосувати військову силу в Україні? Уявіть Мексику, яка розташована поруч із вами, і що її міністерство оборони стає повністю під контролем Росії, так само як і вся політична сцена, включно з президентом і урядом. А тепер уявіть, що Мексику включать у військову організацію, де Росія відіграє вирішальну роль. Що б ви зробили?

– не вгавав Фіцо.

За його словами, "цей аргумент – раціональний". Словацький прем'єр наголосив, що "Україна не суверенна і залежна країна". І що нею повністю керують Сполучені Штати.

Звернімо увагу, що раніше стало відомо про майбутній візит Фіцо до України. 24 січня він має приїхати до Ужгорода, щоб зустрітися з українським колегою – Денисом Шмигалем. У планах Фіцо – привезти гуманітарну допомогу та повідомити, що Київ не отримає військову допомогу від Братислави.

Крім того, словацький прем'єр планує сповістити Дениса Шмигаля, що він накладе вето на вступ нашої держави до НАТО. Мовляв, це стане "основою третьої світової війни".

Київ має відреагувати рішуче

Глава комітету Верховної Ради з зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко наголосив у своєму фейсбуці, що Київ повинен рішуче реагувати на заяви лідерів інших держав, в яких ставлять під сумнів суверенітет нашої держави.

Звернімо увагу, що Мережко не конкретизував, про кого йдеться. Втім, не складно зрозуміти, що допис він присвятив Робертові Фіцо. Власне, як ми писали вище, він не вважає Україну суверенною державою.

Мережко зазначив, що кожна держава повинна мати мінімум самоповаги. І що неприпустимо вдавати, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави розкидається заявами, в яких сумнівається у суверенітеті.

Це вже та "червона лінія", яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує. Зазвичай у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави,

– зазначив Мережко.

У коментарях до своєї публікації він не підтвердив, що має на увазі Роберта Фіцо. Водночас заявив, що "йдеться про принципи, а не про конкретні особистості", і що це його "загальне спостереження як юриста-міжнародника".