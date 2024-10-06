"Не страждайте русофобією": Фіцо видав цинічну заяву про війну та анонсував візит до Москви

Прем'єр Словаччини дав інтерв'ю, в якому неприховано висловив прокремлівські настрої. Роберт Фіцо вкотре став рупором російської пропаганди, заявивши, що, мовляв, війна в Україні триває, бо цього хоче Захід.

За словами словацького прем'єра, війна в Україні досі продовжується лише тому, що Захід прагне "поставити росіян на коліна". Фіцо закликав Європу відмовитися від "цієї русофобії" та безсоромно оголосив про намір відвідати Москву.

Дивіться також Попри скандальні заяви Фіцо: уряд Словаччини не обмежив експорт зброї Україні

Фіцо звинувачує Захід, проти України в НАТО і вдячний Москві за "свободу"

Урядовець наголосив, що у сусідній до Словаччини країні "справді вбивають слов'ян, а Європа суттєво підтримує це вбивство". Також він зазначив, що нібито конфлікт в Україні не можна вирішити військовим шляхом.

Окремо Фіцо сказав, що підтримує членство України в ЄС, але виступає проти її вступ до НАТО.

Поки я буду прем’єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО,

– заявив політик.

Перепустка України в Альяс означала б, на його думку, початок третьої світової війни.

Однак скандальні заяви Фіцо на цьому не завершилися. Він також повідомив, що планує наступного року з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни відвідати Москву.

Будь ласка, не страждайте цією русофобією. Давайте не будемо відразу говорити позитивно про Червону армію чи колишній Радянський Союз, що ми якісь путінські агенти,

– заздалегідь відповів Фіцо своїм хейтерам.

Прем'єр пояснив, що своїм візитом хоче подякувати "визволителям у Москві". Він додав, що, мовляв, "свобода прийшла до Словаччини зі сходу".