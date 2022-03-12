"F**k you, Putin": колоритний "привіт" лідеру окупантів від американського добровольця з України

Лави ЗСУ активно поповнюють іноземні добровольці. На відміну від орків, вони швидко вчать усі необхідні гасла, які допоможуть ідентифікувати ворога.

Іноземні добровольці швидко освоюються в лавах ЗСУ. Хоробрі чоловіки зі зброєю в руках допомагають нашим героям нищити російських окупантів.

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"F**k you, Putin"

Український боєць зняв відео, як навчає американського добровольця українських гасел. На відміну від орків, американець чудово повторює слова майже без акценту, а також додає вітання Путіну.

"Привіт" Путіну від американського добровольця: відео

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