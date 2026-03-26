Зганьбив весь флот: британський флагманський авіаносець майже не виходить в море
- Авіаносець HMS Prince of Wales провів у морі лише 21,3% часу з моменту введення в експлуатацію.
- Третину часу флагманський корабель перебував у ремонтах, що викликає сумніви щодо його готовності до розгортання.
Флагман британського флоту HMS Prince of Wales майже не виходить у море. Це викликає серйозні сумніви щодо готовності до можливого розгортання на Близькому Сході.
Від початку служби авіаносець провів на морі лише 21,3% часу, значну частину був на ремонті. Про це пише 19FortyFive.
Що відомо про британський флагман HMS Prince of Wales?
Міністерство оборони Великої Британії підвищило готовність авіаносця в Портсмуті. Передбачається, що судно зможе вирушити у море протягом п'яти днів, щоб посилити оборонні можливості баз на Кіпрі. Це рішення пов'язане з загостренням ситуації навколо Ірану, хоча уряд Кіра Стармера поки не планує участі в ударах.
Зверніть увагу! HMS Prince of Wales може нести до 36 винищувачів F-35B Lightning II, проте через проблеми з постачанням і обслуговуванням реальна кількість готових літаків значно менша. Через наявність лише систем ближньої оборони Phalanx корабель уразливий до атак ракет та дронів на середніх і великих відстанях.
Ситуацію ускладнює брак кораблів супроводу. Серед есмінців і фрегатів флоту реально боєздатним залишається лише HMS Dragon.
Експерти також наголошують на хронічних проблемах авіаносців класу Queen Elizabeth, до якого належить Prince of Wales: від затоплень машинних відділень до проблем із валами. Тому без підтримки союзників, зокрема США та Франції, британський авіаносець ризикує стати легкою мішенню у разі реального бою.
Ситуація вже викликала критику з боку президента США Дональда Трампа, який звинуватив Лондон у запізнілій реакції та відмові надати бази для американських ударів.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Наразі іранський уряд готує законопроєкт, який передбачає стягнення плати з суден за прохід Ормузькою протокою. Остаточне узгодження документа очікують наступного тижня, а розмір збору вже оцінюють у 2 мільйони доларів за судно.
США планують можливу наземну операцію в Ірані, яка може розпочатися найближчим часом. До операції можуть залучити близько 2 500 морських піхотинців та десантні кораблі для забезпечення безпеки Ормузької протоки та острова Харк.
На тлі можливих перемовин із США Іран окреслив власні умови припинення війни на Близькому Сході. Тегеран вимагає закриття американських баз у регіоні, зняття санкцій, виплату компенсацій, новий порядок в Ормузькій протоці та збереження власної ракетної програми.