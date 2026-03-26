24 Канал Зганьбив весь флот: британський флагманський авіаносець майже не виходить в море
26 березня, 12:47
Катерина Попик
Основні тези
  • Авіаносець HMS Prince of Wales провів у морі лише 21,3% часу з моменту введення в експлуатацію.
  • Третину часу флагманський корабель перебував у ремонтах, що викликає сумніви щодо його готовності до розгортання.

Флагман британського флоту HMS Prince of Wales майже не виходить у море. Це викликає серйозні сумніви щодо готовності до можливого розгортання на Близькому Сході.

Від початку служби авіаносець провів на морі лише 21,3% часу, значну частину був на ремонті. Про це пише 19FortyFive.

Що відомо про британський флагман HMS Prince of Wales?

Міністерство оборони Великої Британії підвищило готовність авіаносця в Портсмуті. Передбачається, що судно зможе вирушити у море протягом п'яти днів, щоб посилити оборонні можливості баз на Кіпрі. Це рішення пов'язане з загостренням ситуації навколо Ірану, хоча уряд Кіра Стармера поки не планує участі в ударах.

Зверніть увагу! HMS Prince of Wales може нести до 36 винищувачів F-35B Lightning II, проте через проблеми з постачанням і обслуговуванням реальна кількість готових літаків значно менша. Через наявність лише систем ближньої оборони Phalanx корабель уразливий до атак ракет та дронів на середніх і великих відстанях.

Ситуацію ускладнює брак кораблів супроводу. Серед есмінців і фрегатів флоту реально боєздатним залишається лише HMS Dragon. 

Експерти також наголошують на хронічних проблемах авіаносців класу Queen Elizabeth, до якого належить Prince of Wales: від затоплень машинних відділень до проблем із валами. Тому без підтримки союзників, зокрема США та Франції, британський авіаносець ризикує стати легкою мішенню у разі реального бою.

Ситуація вже викликала критику з боку президента США Дональда Трампа, який звинуватив Лондон у запізнілій реакції та відмові надати бази для американських ударів.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?

  • Наразі іранський уряд готує законопроєкт, який передбачає стягнення плати з суден за прохід Ормузькою протокою. Остаточне узгодження документа очікують наступного тижня, а розмір збору вже оцінюють у 2 мільйони доларів за судно. 

  • США планують можливу наземну операцію в Ірані, яка може розпочатися найближчим часом. До операції можуть залучити близько 2 500 морських піхотинців та десантні кораблі для забезпечення безпеки Ормузької протоки та острова Харк. 

  • На тлі можливих перемовин із США Іран окреслив власні умови припинення війни на Близькому Сході. Тегеран вимагає закриття американських баз у регіоні, зняття санкцій, виплату компенсацій, новий порядок в Ормузькій протоці та збереження власної ракетної програми. 