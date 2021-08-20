Флагштог у Херсоні розтрощив Lexus, який може належати чиновнику ОДА

У Херсоні впав флагшток із тризубом, який мали встановити до Дня Незалежності. Конструкція розчавила авто, яке, ймовірно, належить чиновнику, що відповідав за це будівництво.

Поліція вже встановила власника пошкодженого авто. За інформацією ЗМІ, це Віталій Караваєв – саме він відповідав за зведення флагштоку і є виконувачем обов'язків директора департаменту розвитку територій.

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Коли поліція приїхала, авто вже не було

Як повідомив заступник начальника обласного відділення поліції Микола Вербицький, попередньою причиною падіння флагштоку, є розірвання одного з тросів. У результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Через падіння флагштоку поліція відкрила кримінальне провадження за 2 статтями:

порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою;

службова недбалість.

У соцмережах одразу ж після падіння розповсюдили фото, на яких видно, що флагшток розтрощив авто. Поліція зазначає: коли слідчі приїхали на місце, то ніякого авто вже не було.



Авто забрали з-під конструкції до приїзду поліції / Фото з favoritekherson

Втім, власника побитої машини вже встановили. Від нього ніяких звернень до поліції не надходило.

У телеграм-каналі Klymenko Time повідомили, що на цьому авто приїхав чиновник, що відповідав за будівництво – Віталій Караваєв. Наразі він виконує обов'язки директора департаменту розвитку територій. Керівник цього управління звільнився лише напередодні.

Журналіст Євген Куксін звернув увагу на те, що у декларації Віталія Караваєва не зазначене авто Lexus. Це може стати ще однією проблемою, яка буквально звалилася на нього.

У Херсоні впав флагшток​: дивіться відео

Що буде із флагштоком далі

Заступник голови облдержадміністрації Едуард Науменко на брифінгу розповів, що жодних бюджетних грошей на цей проєкт не витрачали. Оплатити роботи мали за грантові кошти, втім лише після 100% виконання робіт.

Саме падіння конструкції в ОДА пояснили технічними проблемами – не витримала верхня стропа. Після падіння флагшток не підлягає повторному монтажу. Конструкцію мають вилучити на експертизу.

Флагшток у Херсоні до Дня Незалежності

Найвищий флагшток в області на Херсонщині почали будувати до Дня Незалежності.

Загалом таких флагштоків в Україні планували встановити 17.

Раніше повідомляли, що орієнтовна вартість його зведення у Херсоні і облаштування території довкола – 8 мільйонів гривень.

Вранці 20 серпня конструкція впала, розчавивши авто.

Повний текст публікації Klymenko Time

За інформацією Klymenko Time, роздавлений гігантським херсонським флагштоком Lexus належить ... чиновнику Херсонської ОДА Віталію Караваєву, в.о. директора Департаменту розвитку територій, начальнику управління будівництва та фінансового забезпечення, відповідального за це будівництво!

А попередній керівник вчасно звільнився, прямо напередодні. Щось знав, чи щасливий збіг? Відповідати в будь-якому випадку доведеться губернатору, і він це розуміє.