Чому "Фламінго" атакували завод у Чебоксарах: ексспівробітник СБУ розкрив цінність підприємства

В ніч на 10 червня українські FP-5 "Фламінго" влучили у військовий завод "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах. Він виготовляв компоненти для російських безпілотників і ракет. Цим ударом СОУ намагаються убезпечити українські тили.

Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак, уточнивши, що це підприємство вважається одним із ключових і прогресивних у виробництві модулів "Комета" для низки озброєння.

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Ракета "Фламінго" влучила по заводу в Чебоксарах

Об'єкт "ВНДІР-Прогрес" розташований у Чувашії за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. Модулі, які виготовлялись на цьому заводі, зокрема використовувались в "Іскандерах", дронах-камікадзе і допомагали цим засобам ураження долати українські засоби РЕБ.

Коли немає цих модулів і серйозного захисту, тоді наші сили протиповітряної оборони, фахівці радіоелектронної боротьби можуть інтенсивніше збивати з курсу "Шахеди", "Іскандери", керовані авіаційні бомби,

– пояснив Ступак.

Таким чином українські Повітряні сили матимуть змогу захистити глибокий тил і прифронтові міста, зокрема Дніпро, Харків, Запоріжжя, Херсон.

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