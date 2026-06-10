Чому "Фламінго" атакували завод у Чебоксарах: ексспівробітник СБУ розкрив цінність підприємства
В ніч на 10 червня українські FP-5 "Фламінго" влучили у військовий завод "ВНДІР-Прогрес" у Чебоксарах. Він виготовляв компоненти для російських безпілотників і ракет. Цим ударом СОУ намагаються убезпечити українські тили.
Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак, уточнивши, що це підприємство вважається одним із ключових і прогресивних у виробництві модулів "Комета" для низки озброєння.
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Ракета "Фламінго" влучила по заводу в Чебоксарах
Об'єкт "ВНДІР-Прогрес" розташований у Чувашії за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. Модулі, які виготовлялись на цьому заводі, зокрема використовувались в "Іскандерах", дронах-камікадзе і допомагали цим засобам ураження долати українські засоби РЕБ.
Коли немає цих модулів і серйозного захисту, тоді наші сили протиповітряної оборони, фахівці радіоелектронної боротьби можуть інтенсивніше збивати з курсу "Шахеди", "Іскандери", керовані авіаційні бомби,
– пояснив Ступак.
Таким чином українські Повітряні сили матимуть змогу захистити глибокий тил і прифронтові міста, зокрема Дніпро, Харків, Запоріжжя, Херсон.
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Атака на завод в Чебоксарах: які наслідки?
Після удару ракетою "Фламінго" російського підприємства "ВНДІР-Прогрес" над будівлею здійнявся дим. Росіянам довелося на певний період перекрити дорогу біля об'єкта. В соцмережах з'явилися кадри влучання.
Після атаки Сил оборони України завод зазнав значних пошкоджень і був вимушений призупинити роботу. Керівництво підприємства поінформувало своїх партнерів про те, що через це не зможе виконати зобов'язання згідно з договором з АТ "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар".