У Флориді госпіталізації з COVID-19 перевищили статистику 2020 року – Голос Америки

У Флориді кількість госпіталізацій з COVID-19 рекордна і вже перевищила статистику липня 2020 року. У найближчий тиждень 60% лікарень можу зіштовхнутись з нестачею персоналу.

Станом на 3 серпня у штаті госпіталізували понад 11,5 тисяч людей, переважно молодших та невакцинованих флоридців, які заразились штамом Дельта. 96% – або зовсім не вакциновані, або частково.

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США сприятимуть розслідуванню смерті Шишова

Сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що Сполучені Штати Америки мають надати Україні будь-яку необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова. Він додав, що Олександр Лукашенко мусить заплатити за дії проти його критиків на території інших країн зокрема. Водночас законодавці з новоствореної групи підтримки у Конгресі вже звернулися до МВФ з проханням зупинити надання наступного траншу-кредиту Білорусі.

Держдеп стежитиме за розслідуванням смерті Шишова

Ретельно стежить за ходом розслідування обставин смерті Віталія Шишова й в Держдепі США. Речник відомства Нед Прайс наголосив, що Шишов був важливим представником білоруського громадянського суспільства й був змушений жити за кордоном через репресії режиму Олександра Лукашенка.

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Байден закликав губернатора Нью-Йорка подати у відставку

Президент США Джо Байден закликав губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо піти у відставку після оприлюднення результатів розслідування, де мовиться, що політик домагався принаймні 11 жінок. Звіт за результатами 5-місячного розслідування оприлюднила генпрокурорка Нью-Йорку.

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